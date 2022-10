Loquillo, Hombres G o Radio Futura: Canciones de otro tiempo que hoy se tacharían de políticamente incorrectas

“Sufre, mamón, devuélveme a mi chica”, saludabaCarlos Herrera este viernes a Antonio Naranjo en Herrera en COPE. “Parece que alguien en Pasapalabra cantó esta canción enloquecida y luego dijo que la letra era políticamente incorrecta, ya no podemos cantar a los Hombres G, hay que revisar las letras de hace 40 años, el signo del idiota, el revisionismo historico”, señalaba el comunicador sobre lo ocurrido este jueves en el popular programa.

En este caso fue Ana Morgade quien se pronunció sobre el tema con unas declaraciones que han levantado ampollas en las redes sociales. "Lo de marica está fatal, porqué no es un insulto y lo de 'devuélveme a mi chica' también está fatal, porqué las mujeres no somos un bolso", alegaba.

Poco después el mismo Pasapalabra publicaba un tuit en el que defendía las palabras de la humorista. "Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción".

El líder del grupo, David Summers, no tardaba tampoco en contestar por la misma red social. "La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?", se preguntaba.





Lo cierto es que la crítica a las letras de hace años no son nada nuevo y de vez en cuando se desempolva alguna que genera bastante revuelo, como ha sucedido con el mítico tema de Hombres G. Estos son algunos ejemplos:

Quédate en Madrid, de Mecano

'Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez'. Esta frase contenida en 'Quédate en Madrid' de Mecano generó cierta polémica en 2018 cuando algún concursante de Operación Triunfo reconocío que le incomodaba la palabra “mariconez”, por ser homófoba, y que prefería cambiarla por “gilipollez”. La intérpreste del famoso grupo musical Ana Torroja no tardó en responder. “Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción no debería cantarla, que escoja otra, Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre”.

Los Payasos de la tele: La niña que se quedó sin jugar

La canción de 'Los días de la semana' se hizo muy popular en la década de los 70. "Lunes antes de almorzar una niña fue a jugar, pero no pudo jugar, porque tenía que planchar. Así planchaba así, así. Así planchaba así, así. Así planchaba así, así. Así planchaba que yo la vi".

Una pegadiza letra en la que una niña realizaba una tarea doméstica diferente por cada día de la semana, que no le permitía descansar, lo que ha llevado a algunos con mirada de hoy en día, a tacharla de letra machista.

Loquillo: 'La mataré'

También de machista se tildó la canción de Loquillo 'La mataré' de finales de los 80. ¿Polémica? Su letra rezaba: "Que no la encuentre jamás o sé que la mataré. Por favor, solo quiero matarla, a punta de navaja, besándola una vez más".

Corazón de Tiza, de Radio Futura

"Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared te voy a dar una paliza por haber.... escrito mi nombre dentro". El pegadizo estribillo de la canción de los 90 'Corazón de tiza' forma parte de una de las canciones más populares de Santiago Auserón, que también ha sido puesto en la picota.

' Sí, sí'. Los Ronaldos

En 1887 los Ronaldos daban la campanada con este tema, que incluia la siguiente frase "Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte, hasta que digas sí", una frase que hoy en día sería inconcebible.

'Hoy voy a asesinarte'. Siniestro total

El tema de 1982 tampoco podría ser escrito hoy en día. La promiscuidad de una mujer da lugar a una amenaza de asesinato: "Hoy voy a asesinarte, nena. Te quiero, pero no aguanto más. Hoy voy a asesinarte, nena. No me volverás a engañar".