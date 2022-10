Carlos Herrera habla claro tras lo que ha pasado con Hombres G en 'Pasapalabra': "No podemos ahora"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

A pesar del tenso duelo entre ambos, en algunas ocasiones los invitados también acaparan la atención con su participación en las pruebas previas al Rosco. En esta ocasión, ha sido Ana Morgade quien ha dado mucho que hablar por su comentario durante 'La pista musical'. Después de adivinar con las primeras pistas que se trataba de 'Devuélveme a mi chica' de Hombres G, la comunicadora dio su opinión sobre la canción.

"La canción está muy bien. Pero, hay un insulto que usa para insultar a alguien que no es un insulto. Lo de marica está ?fatal?, porqué no es un insulto y lo de 'devuélveme a mi chica' también está fatal, porqué las mujeres no somos un bolso", soltaba la invitada, lo que fue muy aplaudido por los presentes. "Ha envejecido muy mal", corroboraba Roberto Leal. "Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a Ana Morgade en su reflexión sobre la letra de la canción", apoyaba el propio concurso de Antena 3 desde su Twitter.

Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. ?? #Pasapalabra626pic.twitter.com/GOptu3KTz6 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 18, 2022





"Hay que revisar las letras de hace 40 años..."



Este momento se hizo tan viral que llegó hasta el propio cantante de Hombres G y no dudó en responder a Morgade. "La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿Por qué la ponéis en vuestro programa…?", reacciona David Summers desde su cuenta oficial de Twitter. Este tema ha dado tanto que hablar que ha llegado hasta 'Herrera en COPE'.

"Sufre mamón, devuélveme a mi chica", recuerda Carlos Herrera la polémica letra. "Parece que alguien cantó esta canción en 'Pasapalabra' y luego dijo que la letra era políticamente incorrecta. No podemos cantar a los Hombres G ahora", se lamenta el presentador. "Lo peor es que Ana Morgade lo cantó, lo bailó... El presentador se sumó con los concursantes, el público... Todos se lo pasó pipa y, cuando se acaba el momento, nos ponemos estupendos y empezamos a criticar la letra", comenta Antonio Naranjo al respecto.

"Vamos, que hay que revisar las letras de hace 40 años...", apunta Herrera. "Pues imagínate cuando se enteren que el Dúo dinámico cantaba a una chica de 15 años", agrega el colaborador. "El signo del idiota...", apunta el conductor del espacio. "En realidad lo que hay detrás de estas cosas es que según cante, escriba o haga una película, con ese contenido se le critica o no se le ciritca. Al parecer lo Hombres G no son muy de Sánchez. Con otros fragmentos, igual también lo iban a pasar mal con la censura. A no ser que lo cante una mujer, lo ruede Almodóvar o porque lo canta Sabina", opina. "Vamos, el revisionismo histórico...", dice Herrera muy irónico.

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…??? https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022