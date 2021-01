Llevar dos mascarillas: la nueva moda que acabará por imponerse por motivos sanitarios

Desde el pasado mes de mayo, el uso de la mascarilla es obligatorio para toda la población en espacios públicos. No obstante, también se recomienda su uso en reuniones privadas y dentro de las viviendas. El nivel de filtración y protección varía dependiendo del tipo. Por ello, muchas personas optan por ponerse dos mascarillas para protegerse más contra la covid-19. Pero, ¿esto es recomendable?

Las mascarillas que cuentan con los estándares de calidad y que tienen el beneplácito de Sanidad son efectivas por sí mismas. Según expertos consultados por The New York Times, usar dos a la vez hace que las partículas no se filtren adecuadamente.

Sin embargo, sucede lo contrario si no están homologadas y su efectividad sea dudosa. De ser así, "si combinas varias capas, comienzas a lograr eficacias más altas", explicaba Linsey Marr, experta en transmisión del virus al diario estadounidense.

Otro debate es si las mascarillas de tela protegen adecuadamente contra el virus. A comienzos de octubre, el Gobierno central desaconsejó su uso en ambulatorios y hospitales. En determinados centros sanitarios de Euskadi, Asturias, Galicia, Valencia, Canarias o Castilla y León impiden a los pacientes acceder con este tipo de protección contra la covid-19. A cambio, les entregan una quirúrgica.

Algunas autoridades fuera de nuestras fronteras tampoco ven esta protección con buenos ojos.

Por ejemplo, en Francia quieren que la ciudadanía utilice a partir de ahora solamente este tipo de mascarillas: las quirúrgicas, las FFP2 y las de tela industriales de categoría 1. A esta iniciativa se suma también Alemania, que elimina las que son de tela y sin homologar.

¿Qué opinión tiene la Organización Mundial de la Salud sobre las mascarillas de tela?

La OMS cree que las de tela "pueden ser utilizadas por todas las personas menores de 60 años que no tengan problemas de salud", aseguró la responsable de la gestión de la pandemia de este organismo. Por esto, lo aconsejable es llevar una mascarilla que cuente con una capacidad de filtración elevada como las FFP2 o las quirúrgicas. Entre la sociedad, por el momento, se observa a ciudadanos con este tipo de protección o bien una mascarilla quirúrgica por debajo de la de tela, para estar adecuadamente protegidos.

Está por ver si finalmente el Ejecutivo acabará por imponer el uso obligatorio de las mascarillas FFP2 entre la población. Este debate se trasladó a la rueda de prensa de Simón. El director del CCAES aseguró que Sanidad no descarta "hacer obligatorio" el uso de estas mascarillas en "algunas circunstancias concretas".