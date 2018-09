Llega el 1 de octubre, has regresado al gimnasio... ¿Y ahora qué?

En unos días comienza octubre y ha pasado un mes desde que comenzaste en el gimnasio. Habrás pasado días y días tratando de informarte, acudiendo a profesionales cualificados para ponerte en sus manos y que te ayuden en volver a tener una vida saludable y, por qué no, unos kilitos de menos.

Probablemente estarás pensando que todo ese esfuerzo no haya valido para nada, no verás prácticamente ningún cambio y te preguntarás, ¿y ahora qué?, ¿sigo o no? Si estas preguntas te han asaltado en algún momento: tranquilo, es lo normal.

Octubre se caracteriza por tener una gran bajada en el número de usuarios de los gimnasios debido, sobre todo a la falta de motivación, la inseguridad y a unas expectativas demasiado altas. No es por desilusionarte pero todo lo que te venden sobre bajadas de peso milagrosas, pérdidas de peso a velocidades vertiginosas, etc. son una gran mentira. El 'merchandising' nos hace creer que las cosas se pueden conseguir de forma rápida, fácil y sin esfuerzo, pero nada más lejos de la realidad.

Has de tener paciencia, lo peor ya ha pasado. Probablemente la sensación de agotamiento que tengas ahora mismo no se parecerá en nada a la sensación de bienestar que te dijeron que tendrías, pero solo deberás aguantar un poco más.

Mi consejo es que no te eches atrás, lo más difícil ya ha pasado. Antes de abandonar prueba a reducir el numero de días que entrenas o el tiempo de los entrenamientos. Ten en cuenta, además, que las actividades dirigidas siempre son una buena opción, pero infórmate bien sobre el nivel de la actividad o si son adecuadas para ti.

Paso a paso irás viendo que puedes llegar al final del día y que cada vez te apetece más pasar tiempo en el gimnasio, que pasará a ser un sitio que te servirá para abstraerte y desconectar.

Todo esto llegará, pero has de tener paciencia. Al llegar ese momento terminarás un entrenamiento contento y te preguntarás, ¿y ahora qué?

Daniel Cainzos es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CC.A.F.yD.) y Técnico en Sala Fitness y Entrenador de Crosshiit en el Centro Deportivo El Pilar.