Las voces de las mujeres con cáncer de mama: "He aprendido a vivir el presente"

Este lunes, los espectadores de 'El Programa de Ana Rosa' se quedaban sin palabras ante la noticia que acababan de conocer. La presentadora del formato ha anunciado que pade cáncer de mama y que abandona temporalmente la televisión.

"Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada fue muy intensa y rara. Normalmente, excepto en vacaciones, nunca he faltado a mi cita con la audiencia. Ni siquiera durante el covid. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído en volandas estos 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz", comenzaba explicando Quintana. A continuación, comunicaba la enfermedad que padece. "Me han detectado carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros", decía.

?? “Sé que me voy a curar” ?? Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla ???? #AR2Nhttps://t.co/SLXWZr9ZfUpic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021









Carlos Herrera le ha dedicado unas bonitas palabras a su compañera de profesión, deseándole que vuelva pronto y una pronta recuperación. Ana Rosa Quintana es el último rostro mediático que sufre esta enfermedad. Sin embargo, hay muchísimas mujeres anónimas que también pelean contra el cáncer de mama con la mayor entereza y fuerza posible.









Es el caso de Arantza Rojo, una chica de Hondarribia que contaba su experiencia a un medio regional. "Al principio te lo tomas con mucho cabreo, con agobio, con susto, también con miedo. El mismo día me dieron la noticia, un viernes, ya me llamaron para empezar el tratamiento al lunes siguiente. Me dijeron ahí lo que había... y es un carril en el que te metes y es fácil hacerlo, no hay forma de no hacerlo porque ellos te guían y te hacen todo".









Otro testimonio que sobrecogió y que se puede consultar en el portal de COPE Aleluya es el de Mandy Geyman, una madre con cáncer de mama que conseguía dar a luz. Mandy recibía el diagnóstico cuando se encontraba en la semana 17 de gestación. Y durante los diferentes tratamientos, esta madre luchadora siempre supo que su hija la acompañaba en su vientre.









"2 episodios de sangrado, 3 rondas de antibióticos, 3 ecografías de mama, una biopsia de mama, un diagnóstico de cáncer, radiografía de pulmón, ecografía de hígado, 5 resonancias magnéticas, cirugía de colocación de puertos, 13 rondas de quimioterapia, una infección del tracto urinario, medicamento para la candidiasis, innumerables citas de oncología, citas de ginecoobstetra de alto riesgo, diabetes gestacional. Y sin embargo, ella persistió".

Laura tampoco tiene un empleo público, ni es una persona mediática. Sin embargo, es otra de las muchas personas que logran vencer al cáncer y encuentran un motivo por el que sonreír. De hecho, ha dado voz a su historia para motivar a aquellas que se encuentran en plena lucha. "He aprendido a vivir el presente sin pensar en el futuro", contaba en COPE Mallorca.

Esta mallorquina empezó a vivir con la enfermedad y se apoyó en las redes sociales, ya que fue allí donde encontró a más chicas que pasaban por lo mismo ya que pensaba que este cáncer era de personas más mayores. Contando su experiencia en un blog e instagram, Laura empezó a normalizar la enfermedad.









Una vez terminado el tratamiento, Laura aprendió a vivir con lo que le pasó. Aconseja a la gente que lo pasa o tiene familiares con cáncer que piensen en ellos, se alejen de gente que no sume y no perder el tiempo en por qué les ha pasado a ellos.

Laura, Mandy, Arantza... y también Eva y Virginia. Estas dos últimas luchadoras contaron su experiencia tras obtener dos entradas para el concierto CADENA 100 Por Ellas.

Eva es de Laredo y Virginia, de Valladolid. "¡Por fin!", exclamaba la primera de ellas al conseguir las entradas. Además, aseguraba que este evento le levantaba mucho el ánimo porque siente que la gente está con ella. Mientras, Virginia aseguraba "morirse de amor" en un año muy importante para ella, ya que le operaron del cáncer de mama hace escasas semanas.

Testimonios, como el de Ana Rosa pero también de otras muchas mujeres anónimas.. que arrojan luz a personas que atraviesan momentos difíciles pero que tienen el cariño y el apoyo de todas las personas que las rodean.