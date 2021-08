Mandy Geyman, la madre con cáncer de mama que ha conseguido dar a luz: "Nuestra increíble bebé guerrera"

Mandy Geyman, madre estadounidense, recibió el diagnóstico de cáncer de mama a las 17 semanas de embarazo, en la fase 3 de gestación. Durante el embarazo, tuvo que recibir un tratamiento complicado, pero siempre tuvo presente que su hija la acompañaba desde el interior del vientre. Ahora, después de haber aguantado juntas el tratamiento contra el tumor, la pequeña ha podido nacer sin problemas.

Para esta madre, resulta admirable todo lo que ha aguantado el bebé con ella: "2 episodios de sangrado, 3 rondas de antibióticos, 3 ecografías de mama, una biopsia de mama, un diagnóstico de cáncer, radiografía de pulmón, ecografía de hígado, 5 resonancias magnéticas, cirugía de colocación de puertos, 13 rondas de quimioterapia, una infección del tracto urinario, medicamento para la candidiasis, innumerables citas de oncología, citas de ginecoobstetra de alto riesgo, diabetes gestacional. Y sin embargo: ella persistió".

Hope no es la primera hija de Matt y Mandy. Durante varios años, la pareja rezó para que Dios les concediera tener una nueva hija, ya que no querían que la mayor de ellas tuviera que vivir como hija única: "quería que ella sintiera y experimentara ese amor y vínculo entre hermanos que yo, como hija única, había anhelado toda mi vida".

Después de nueve meses, Mandy continuará luchando sola

Aunque explica que es el momento de continuar sola el tratamiento del cáncer de mama, Mandy se muestra agradecida de que Hope -como los padres han llamado a la nueva integrante d ela familia- haya estado con ella. Y no es para menos, ya que fue diagnosticada de su enfermedad en plena expansión de la pandemia de covid-19 en los Estados Unidos.

"Cuando Matt no pudo estar presente debido a las restricciones... ella estaba allí. Cuando estaba ‘sola’ en la máquina de resonancia magnética... ella estaba allí. Cuando me senté en la silla de quimioterapia por primera vez... ella estaba allí", expresa la madre, con emoción y profundo agradecimiento a la pequeña por no dejarla sola en ningún momento del tratamiento.

Finalmente, Mandy fue informada de su embarazo el 20 de octubre de 2020. Después de nueve meses entre embarazo y cáncer de mama, la pequeña ha dado a luz sin ningún tipo de problemas el pasado 1 de agosto. Una gran alegría para toda la familia, que la acoge con felicidad y mucho cariño.