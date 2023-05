Las víctimas de bullying extranjeras pierden medio año escolar en Ciencias, el doble que las españolas, según un estudio

El acoso escolar tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo, como ideas suicidas, fracaso escolar o efectos el trabajo

Las alumnas extranjeras víctimas de bullying pierden medio año escolar de aprendizaje en Ciencias, el doble de impacto negativo que tiene para las chicas españolas en esta materia.

"El impacto no es significativo para los chicos extranjeros, pero para las chicas hay una diferencia entre las españolas y las extranjeras, que llegan a ver reducido su rendimiento académico entre 5 meses y medio y 6 meses según la asignatura", ha señalado este jueves la profesora de la Universidad de Valencia y coautora del estudio 'Acoso escolar y género. Presente y futuro de una realidad preocupante', durante un webinar organizado por Fundación Alternativas.

El estudio, realizado a partir de datos de España del Informe PISA 2018, revela que un alumno acosado pierde entre el 30% y el 40% de un año escolar en Ciencias y entre el 40% y el 50% en Matemáticas y Lectura.

En cuanto al género, en Ciencias los chicos víctimas de acoso escolar pierden 4 meses de educación, mientras que las chicas pierden 2 meses y medios; mientras que en Lectura los alumnos pierden 5 meses de educación y las chicas pierden 2 meses y medio. En Matemáticas, tanto chicos como chicas víctimas de bullying pierden 4 meses al año de aprendizaje.

El informe también evidencia que el acoso escolar tiene consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo, "como el deterioro en el desarrollo de habilidades sociales o relacionales" de las personas involucradas.

En concreto, a corto plazo las consecuencias más habituales van desde el temor a asistir a clase, la ansiedad y la depresión, hasta las ideas suicidas; a medio plazo tiene efectos en la tasa de absentismo, el rendimiento académico, el fracaso escolar y/o abandono escolar prematura; y a largo plazo puede tener efectos en la trayectoria educativa y laboral.

"El acoso escolar es un fenómeno con un fuerte componente de género, donde se escenifican e imitan normas de género y se castiga a quienes no las cumplen. Los chicos son más propensos a ser victimizados por violencia física y las chicas por violencia relacional", ha asegurado la coautora del estudio.

FINLANDIA EXIGE A LOS COLEGIOS POLÍTICAS PROPIAS CONTRA EL BULLYING

Por otro lado, la coordinadora de Comunicación y Marca País de la Embajada de Finlandia en España, Annika Tuohisaari, ha explicado que en el país báltico la legislación garantiza el derecho de todos los alumnos de "aprender en un ambiente escolar seguro" y exige, desde hace diez años, a los colegios "para que tengan sus políticas propias para la buena convivencia escolar, como los obligatorios protocolos contra el acoso escolar".

"El acoso escolar sigue siendo un problema importante también en Finlandia, donde según los últimos datos el número de chicas que ha experimentado acoso una vez a la semana ha aumentado en los últimos años", ha lamentado Tuohisaari.

Asimismo, ha subrayado que el modelo educativo finlandés "destaca la importancia de la acción preventiva en la educación" y considera que el aprendizaje y el bienestar "están relacionados de forma muy estrecha". "Pero no es suficiente, hace falta un conocimiento más exacto sobre el acoso escolar y las escuelas necesitan herramientas concretas científicamente validadas para prevenir el acoso", ha advertido.

Por su parte, el médico y psiquiatra infantil José Luis Pedreira ha apuntado que el fenómeno bullying "es una situación compleja, no es algo aislado". "Es una conducta agresiva, intencionada, persistente, en el que la víctima es incapaz de defenderse. El grupo se vuelve pasivo, mientras se lo hacen a otro no me lo hacen a mí, entonces la clase termina siendo cómplice de la situación", ha dicho.

Según ha recalcado el profesor de la Universidad de Valencia y coautor del estudio Mauro Mediavilla, los hogares y los colegios están "muy preocupados con el acoso, un problema poliédrico con muy difícil abordaje". "Cualquier niño puede ser víctima de algún tipo de agresión en el entorno escolar", ha alertado.

En este contexto, la subdirectora General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, Purificación Llaquet, ha afirmado que todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar "preocupa muchísimo" al Ministerio de Educación y Formación Profesional: "Pretendemos un bienestar emocional en todo el alumnado".

Por último, la coordinadora de Políticas Públicas de Fundación Alternativas ,Inés Ferreirós, ha recordado que el acoso escolar es un problema mundial que en Europa "afecta a uno de cada cuatro estudiantes y tiene efectos negativos a largo plazo sobre las víctimas".