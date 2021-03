Las universidades incumplen las normas de calidad vigentes y el nuevo decreto

Las universidades españolas incumplen de manera generalizada las normas de calidad que marca el real decreto de 2015 y el nuevo decreto que prepara el Ministerio de Universidades, según el informe del Observatorio del Sistema Universitario (OSU).

El informe "¿A qué puede llamarse universidad?" ha sido elaborado por el OSU, una plataforma de análisis y reflexión sobre la universidad formada por profesores, personal de administración y servicios de las cuatro universidades públicas de Barcelona, UAB, UB, UPC y UPF.

El estudio ha analizado el grado de cumplimiento de los requisitos marcados por la normativa en 48 universidades públicas y 33 privadas españolas y ha revelado que sólo 18 universidades cumplen los requisitos vigentes y bajan a 12, todas públicas, si se suman los requisitos del nuevo decreto.

En base a la normativa, el informe ha analizado el grado de cumplimiento en cuanto a oferta docente, actividad investigadora, plantilla de personal docente e investigador (PDI) y su cualificación, mientras que el capítulo de instalaciones y equipamiento no se ha estudiado por falta de datos, ha aclarado la presidenta del OSU y autora del informe, Vera Sacristán.

Pese a generalizado, el grado de cumplimiento es muy dispar, dependiendo de las comunidades autónomas y de la titularidad pública y privada de las universidades.

Según el informe, ninguna de las 12 universidades catalanas (7 públicas y 5 privadas) cumple los requisitos actualmente en vigor, mientras que de las 14 madrileñas (6 públicas y 8 privadas) sólo los cumple una, que es pública.

El informe revela que el 46 % del personal docente e investigador (PDI) es temporal en el conjunto de universidades, lo que supone "un incumplimiento masivo y generalizado de lo que marca la norma", ha denunciado Vera Sacristán.

De las 48 universidades públicas, sólo 16 presentan una temporalidad del PDI igual o inferior al 40 %, que marca la normativa vigente desde 2007.

En las privadas, el incumplimiento se da en 13 de 33, un dato que Sacristán ha condicionado a "la existencia de profesorado externo" lo que "en algunas universidades podría estar distorsionando los resultados".

Cataluña es la comunidad que más incumple el requisito que está en vigor y le siguen Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

En cinco universidades públicas catalanas los contratos temporales alcanzan o superan el 60 % del total, como pasa en las madrileñas UC3M y Rey Juan Carlos y en la Universitat de les Illes Balears.

El bajo porcentaje de PDI con dedicación a tiempo completo, que "es pan para hoy pero hambre para mañana", según Vera Sacristán, es más bajo al 40 %, que marca la norma en las catalanas Autónoma de Barcelona (38 %), Universidad de Barcelona (39 %) y Rovira i Virgili (31%).

En cuanto a docencia, cumplen el requisito de ofrecer al menos 10 grados que marca la norma todas las universidades menos 3 privadas de Canarias: la Universidad Atlántico Medio, Europea de Canarias y Fernando Pessoa.

El requisito de ofrecer al menos 6 másteres universitarios lo incumplen también las privadas Atlántico Medio y Fernando Pessoa y San Jorge de Aragón.

Ofrecen al menos tres programas de doctorado todas las universidades públicas, mientras que de las privadas, 17 lo cumplen y otras 16 no, y de las que no lo cumplen, la mitad no disponen de ningún programa de doctorado, subraya el informe.

Todas las universidades, menos las privadas Atlántico Medio, Fernando Pessoa y la vasca Mondragón, ofrecen al menos 3 ramas de conocimiento.

Son cinco universidades, nuevamente privadas, las que incumplen el requisito de que el estudiantado de grado conforme al menos el 50 % del total de matriculados en estudios oficiales.

Se trata de la universidad Antonio de Nebrija (Madrid), Atlántico Medio (Canarias), Europea del Atlántico (Cantabria), Internacional de la Rioja (La Rioja) e Internacional Valenciana (Valencia).

A la luz de los datos, Vera Sacristán ha señalado que 33 universidades privadas no superan el listón docente para su reconocimiento, pese a que la situación es muy dispar entre ellas.

En actividad investigadora, a partir de los datos obtenidos al menos 42 de las 81 universidades no cumplen los requisitos, con una distribución muy desigual según la titularidad de las universidades ya que fallan 10 de las 48 públicas (21 %) y 32 de las 33 privadas (97 %).

En concreto, cumplen el requisito de obtener al menos 5 proyectos en 5 años todas las universidades públicas (la que menos, obtiene 46), y sólo 14 de las 33 privadas.

En cuanto al requisito mínimo de 6 publicaciones en 3 años por cada 3 miembros de personal docente e investigador, lo cumplen el 79 % de las universidades públicas, pero sólo el 12 % de las privadas.

Finalmente, en los centros adscritos, el cumplimiento "se desploma aún más" y las universidades que cumplen todos los requisitos vigentes se reducen de 18 a 10 (8 públicas y 2 privadas).

Atendiendo a los datos obtenidos, Vera Sacristán ha pedido "articular un sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos" para "no instalar en sistema universitario en una precariedad irreversible".