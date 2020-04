Las preguntas que Sánchez debe responder ante el caos en el que ha sumido a la Justicia por el coronavirus

Al igual que en días anteriores lo hiciera un estudio de arquitectos o un importante gestor de la Sanidad madrileña, en esta ocasión es un bufete de abogados el que se ha dirigido a COPE para exponer la encrucijada en que les ha sumido el Gobierno de Sánchez con las medidas, en su opinión, ‘improvisadas y basadas en el desconocimiento’, decretadas frente al coronavirus. Reproducimos a continuación su escrito:

“Buenos Días, soy Abogado del Colegio de Madrid y represento a un despacho de Abogados, Asesoría y Gestorí,a con dos sucursales en España (Madrid y Castilla La Mancha), con menos de 25 trabajadores.

Pertenecemos a un sector, que nos permite tener una perspectiva muy directa de la situación actual y somos un importante termómetro de las inquietudes que, tanto a nivel empresarial como personal, se nos están presentando en el presente como en el futuro tan incierto.

En los asuntos relacionados con la Justicia me gustaría preguntar al presidente.

Para entender parte de mis preguntas, se ha de tener en cuenta que nuestro trabajo en una gran parte de tiempo, se desarrolla en total confinamiento en despachos, y en algunas ocasiones en nuestras casas, sin necesidad de acudir a los Juzgados presencialmente, en una situación normal, y existiendo plataformas como puede ser LEXNET, y las utilizadas por los Procuradores.

-Actualmente la actividad judicial esta parada, a excepción de determinados procedimientos que por su gravedad e importancia se están tramitando, en su gran parte penales y laborales, estando el resto de jurisdicciones en relativa parada técnica. Dado que el gran atasco judicial se encuentra en secciones civiles y mercantiles (secciones sin apenas trabajo), atasco producido por el exceso de trabajo en el cumplimiento procesal. ¿Por que no se ha aprovechado este tiempo para avanzar y tramitar expedientes que no vulneren los derechos de los litigantes.?

-De todos aquellos expedientes, y en los cuales no sea necesaria la presencia física, en vistas o audiencias, y que se encuentren parados, ¿por qué no se continúa con la tramitación?

-Si estamos en un Estado democrático de derecho, que propugna la igualdad, ¿qué garantías esta ofreciendo al litigante que quiera proteger sus derechos o se encuentre reclamándolos?

-¿Cómo podemos hacer comprender a nuestros clientes, que en defensa de sus derechos legítimamente reclamados, se les ha bloqueado la ejecución en beneficio de quien no los tiene, vulnerando así todo principio constitucional?

-Una vez finalizado el Estado de Alarma, que Dios quiera sea pronto, y dado que todos y cada uno de los compañeros hemos estado poniendo al día nuestros expedientes, con la redacción y elaboración de escritos, añadido a nuevos procedimientos (a su vez provocadas por el propio Estado de Alarma), se prevé un aluvión de trabajo. Si a esto le añadimos el atasco anterior a la crisis, ¿cómo se va a proceder para evitar el colapso de la Justicia?

-¿Por que los funcionarios judiciales no pueden teletrabajar?

-¿Por qué los funcionarios judiciales no pueden avanzar en aquellos expedientes, que no siendo necesaria la presencia física de las partes, y estando los abogados y procuradores personados (teletrabajando) estén pendientes de tramitación procesal?

-Son numerosos los Juzgados que, si bien se encuentran con servicios mínimos, presenciales, trabajando un solo funcionario, normalmente oficial. ¿Qué están haciendo el resto de oficiales que componen un Juzgado? ¿Y los Secretarios Judiciales y Jueces?

-¿Qué ocurre con los numerosos procedimientos judiciales, entablados como consecuencia de la vulneración de los derechos del consumidor, todos ellos dirigidos contra las Entidades Bancarias?

-En estos procedimientos las entidades bancarias están recurriendo todas las sentencias con el único objetivo de dilatar la devolución de dinero al propio consumidor, aprovechando los elementos procesales y el colapso judicial, para ganar tiempo. ¿Por qué no se impulsan todos estos procedimientos?

-¿Se está nuevamente protegiendo a las Entidades Bancarias, a pesar de sus beneficios en los últimos años?

Se me ocurren un sin fin de preguntas que nuestro Ministro de Justicia no ha sabido acatar, en aras de no paralizar la actividad judicial, pero que resumo en una sola:

SI A NUESTRO SECTOR SE NOS HA OBLIGADO A TRABAJAR SIN PAPEL, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS (CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR LA JUSTICIA Y EVITAR LA PRESENCIA FISICA), ¿POR QUÉ AHORA NO SE APROVECHA? ¿QUIÉN DE LOS LITIGANTES SE BENEFICIA DE ESTA SITUACIÓN?

A su vez sus trabajadores le preguntan si su puesto de trabajo, después de esta situación, se encuentra amenazado, y lo único que le cabe responder es que quien amenaza su puesto de trabajo es el Gobierno actual, el cual pone a los jefes contra sus empleados.

Empresarios todos ellos con una historia personal detrás, de esfuerzo y trabajo no exento de responsabilidades, preocupaciones, deudas, tanto las propias como las de mis trabajadores.

En lo que se refiere a la sección de Asesoría, podemos aportar un pequeño granito que no hace más que refrendar las preguntas y dudas que durante estos días estamos siendo objeto de consultas.

En esta sección concreta, la improvisación del gobierno, unida al desconocimiento de la practica empresarial de quien debe dirigir los designios de nuestro tejido empresarial, ha hecho que la legislación creada para el afrontamiento de la presente crisis sea un mal parche momentáneo que no mire al futuro.

-Los procedimientos, ERTE, e instrumentos jurídicos encaminados para mitigar la crisis, serán válidos para el momento oportuno y durante dure esta crisis, pero ¿qué medidas se están tomando para que dichos ERTEs no se conviertan en ERE, concursos y/o liquidaciones societarias?

-Le resumo varias preguntas que me hacía un pequeño empresario, que como en su gran parte, tiene todo su patrimonio personal invertido en su empresa.

-¿Qué voy hacer cuando esto termine?

-¿Cómo voy a pagar a mis trabajadores?

-¿Cómo voy a conseguir que me paguen?

-¿Cómo voy a poder pagar a terceros?

Y en cuanto al departamento de gestoría, si bien se requiere presencia física para la tramitación de muchos expedientes, ¿por qué no se está avanzando en aquellos que estaban aperturados con anterioridad a la crisis?

Nuestro trabajo en un 80% depende de la interrelación con funcionarios ¿Por qué si bien no se pueden iniciar procedimientos nuevos, no se encargan de solucionar los ya existentes?

La situación de nuestros clientes, autónomos (sobre todo, ellos) y empresarios, provoca que desaparezcan las igualas de las que se mantienen la mayor parte de los pequeños despachos, los clientes acudirán a la justicia gratuita, que dicho sea de paso, los compañeros no reciben los emolumentos devengados en tiempo y forma. Así y todo, hace plantear a este humilde despacho el cierre y cese de las actividades, para volver a desarrollar la actividad como Abogado, de forma independiente y sin cargas de personal.

Así y viendo nuestros trabajadores su puesto de trabajo peligrar, me preguntan si su puesto de trabajo, después de esta situación, se encuentra amenazado, y lo único que cabe responder es que quien amenaza su puesto de trabajo es el Gobierno actual, el cual pone a los jefes contra sus empleados.

Este Gobierno actual, que impone e incrementa impuestos criminales, pues piensa que no se paga suficiente. Tenemos impuestos nacionales, autonómicos, sobre la propiedad, sobre los ingresos, sobre los empleados… En definitiva, impuestos sobre impuestos.

-Si causan baja los Autónomos y los empresarios, ¿quien va a estimular la economía?

Los empresarios hinchados de impuestos

o la persona que se quede en casa cobrando el paro o el subsidio que pretende imponer, como limosna este Gobierno, a cambio de un voto, con el único objeto de perpetuarse.

Señores del Gobierno, para estimular la economía ustedes tienen que estimular a quien mueva la economía, no matarlos.

Si durante esta crisis el Gobierno hubiera decidido que no se pagasen impuestos, muchos de los empleos no se habrían perdido, e incluso a la vuelta de la crisis, y con un recorte importante de impuestos, este recorte se vería reflejado en mejores salarios, ascensos etc…

Espero, en mi más modesta opinión, haber resultado de ayuda a otros compañeros, y que nuestras preguntas favorezcan de alguna manera a nuestro sector.

