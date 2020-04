La carta de un experto en Sanidad que delata a Sánchez y le ofrece soluciones

El que fuera un importante médico y gestor de la Sanidad pública madrileña ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde su experiencia y conocimiento, le reprocha los graves errores de su política durante la crisis del coronavirus y le propone una serie de soluciones políticas y sanitarias para tratar de enmendar la situación y sacar a España del agujero en que se encuentra.

“Dice una letrilla del libro Cantes Flamencos recogidos por Demófilo: si el tiempo admitiera vueltas qué de pasitos p’atrás daría.

Esto, que casi nunca es posible, en su caso, Sr. Sánchez, sí que se puede. Y es muy sencillo. Por el bien de España (¿le suena?) haga un gobierno de Concentración Nacional, contando con el Partido Popular y Ciudadanos y tendría una mayoría absoluta. Creo que Vox también ayudaría de alguna manera. Y cese toda colaboración con separatistas catalanes y vascos de toda laya, proetarras y comunistas.

En ese gobierno de Unidad Nacional ponga políticos con mayúsculas, técnicos de verdad que programen una ruta de dos años para recuperar la economía.

No hacen falta programas de 100 puntos, que nadie lee. Bastaría con pactar dos. Uno político de protección social y libertades y otro económico para recuperarnos lo antes posible de la ruina en que hemos caído. Ahí están los expertos, encerrados en la Capilla Sixtina hasta que se pongan de acuerdo.

En ese gobierno sólo deben estar personas honestas que no necesiten de su sueldo para después volver a su vida normal.

Y, después, elecciones generales. ¡Si puede, que vuelva a ganar!

He tenido puestos de gran responsabilidad durante 40 años en un hospital puntero hasta que me jubilé. Conozco todo sobre su funcionamiento, sus grandísimas virtudes y los defectos y soy un apasionado defensor de la Sanidad Pública.

De las medidas a tomar a medio plazo prefiero no hablarle porque no le llegarán estas líneas y además no las entendería aunque las leyese.

Temas como las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas; medicina predictiva por algoritmos; transformación digital de la atención al paciente; tratamiento de enfermedades complejas en pacientes mayores; relación médico y enfermera/paciente, etc.

Pero me temo que, instalado en la soberbia, no tome las decisiones que los españoles le piden a gritos desde los balcones. La gente buena trabajadora y sencilla que saca a sus familias adelante y luego piensan lo que les da la gana. Faltaría más.

Pero al menos, por favor, aparte el cáliz del Ministro de Sanidad, Sr. Illa, con esa carita de pena que tiene, como la Ascensión de la del Manojo de Rosas”.