Paufeel nos prepara el plato de cuchara ideal para elaborar de cara al comienzo del frío

Aunque todavía no ha tocado sacar el abrigo y la bufanda del armario, la realidad es que cuando el sol cae...el fresquito hace acto de presencia. Por eso Paula Monreal, Paufeel, propone como receta del domingo una sopita de pollo y verduras sencilla de elaborar. ¡Toma nota!

Ingredientes para 4 personas:

4 contramuslos de pollo

3 zanahorias

2 puerros

1 pizca de jengibre

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas aceite de oliva virgen extra

500 ml caldo de huesos o el caldo que tengas en casa

500 ml agua, opcional si el caldo se te queda corto

100 gr fideos

Elaboración:

Pon a calentar en una olla 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, cuando está bien caliente, añade los contramuslos y deja que se hagan a fuego medio alto hasta que se doren por los dos lados.

Retira el pollo y añade las verduras junto con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, deja que se mochen a fuego medio alto durante 5 minutos.

Una vez pochadas las verduras, añade el pollo, el caldo y el agua, corrige de sal y deja cocer durante 40 minutos.

Pasado el tiempo, saca el pollo y desmenúzalo con la ayuda de dos tenedores.

Tritura las verduras hasta conseguir una textura cremosa, si te queda muy espeso, añade un poco de agua.

Añade el pollo y los fideos.

Deja hervir 5 minutos, mis fideos son sin gluten y en 5 min están, si los tuyos necesitan más tiempo ya sabes.