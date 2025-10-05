Paufeel nos prepara el plato de cuchara ideal para elaborar de cara al comienzo del frío
Paula Monreal regresa a Fin de Semana con la receta de una buena sopa de pollo y verduras
Aunque todavía no ha tocado sacar el abrigo y la bufanda del armario, la realidad es que cuando el sol cae...el fresquito hace acto de presencia. Por eso Paula Monreal, Paufeel, propone como receta del domingo una sopita de pollo y verduras sencilla de elaborar. ¡Toma nota!
Ingredientes para 4 personas:
4 contramuslos de pollo
3 zanahorias
2 puerros
1 pizca de jengibre
Sal y pimienta al gusto
2 cucharadas aceite de oliva virgen extra
500 ml caldo de huesos o el caldo que tengas en casa
500 ml agua, opcional si el caldo se te queda corto
100 gr fideos
Elaboración:
Pon a calentar en una olla 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, cuando está bien caliente, añade los contramuslos y deja que se hagan a fuego medio alto hasta que se doren por los dos lados.
Retira el pollo y añade las verduras junto con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, deja que se mochen a fuego medio alto durante 5 minutos.
Una vez pochadas las verduras, añade el pollo, el caldo y el agua, corrige de sal y deja cocer durante 40 minutos.
Pasado el tiempo, saca el pollo y desmenúzalo con la ayuda de dos tenedores.
Tritura las verduras hasta conseguir una textura cremosa, si te queda muy espeso, añade un poco de agua.
Añade el pollo y los fideos.
Deja hervir 5 minutos, mis fideos son sin gluten y en 5 min están, si los tuyos necesitan más tiempo ya sabes.