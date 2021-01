Las excepciones a la prohibición de reuniones entre no convivientes en Madrid

La Comunidad de Madrid ha adelantado a partir del lunes 25 de enero el toque de queda de las 23.00 a las 22.00 horas y el cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales de las 22.00 a las 21.00 horas. También ha prohibido las reuniones de no convivientes en domicilios.

Sin embargo, el decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en el artículo 2.2 permite las reuniones entre no convivientes si se trata de personas que viven solas, que "podrán formar parte de una única unidad de convivencia ampliada", es decir, podrán recibir en sus domicilios la visita de una persona con la que no convivan. Otra posibilidad es que la persona que vive sola pueda integrarse en otra unidad de convivencia, por ejemplo, podría visitar a sus padres, pero solo en esa única unidad de convivencia. No podría, por ejemplo, ir a ver a sus padres y a sus hermanos. Y sus padres no podrían admitir, además de a esa persona que vive sola, a otra.

También las personas con vínculo matrimonial o de pareja que viven en domicilios diferentes podrán juntarse, así como los menores de edad con sus progenitores o tutores legales en caso de que vivan en domicilios diferentes, por ejemplo, en los supuestos de separación o divorcio. Y lo mismo cuando se trate del cuidado, asistencia o acompañamiento a menores de edad, personas mayores, enfermos, dependientes o personas con discapacidad por motivos justificados.

"La situación está cambiando, estamos en un nuevo escenario que obliga a cambiar las reglas de juego", ha informado este viernes en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; acompañado del viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero; y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

El consejero ha pedido a los madrileños que se muevan lo "absolutamente imprescindible" por "prudencia y responsabilidad" y ha animado a las empresas a promover el teletrabajo.