Las acusaciones de delitos sexuales más sonadas de la historia

A lo largo de los últimos años han ido saliendo multitud de casos en los que personajes, sobre todo, del mundo del cine han sido acusados de delitos sexuales. El último en salir a la luz, hoy mismo, ha sido Plácido Domingo.

Os dejamos aquí algunos de ellos:

Harvey Weinstein

El del productor de Hollywood, Harvey Winstein, ha sido el caso que mayor magnitud ha alcanzado. Ha sido acusado de acoso y abusos sexuales por muchas actrices de Hollywood como son Angelina Jolie, Rose McGowan, Cara Delevingne o Kate Beckinsale.

Muchas de sus acusaciones son similares: Weinstein las invitó a una habitación privada donde les pedía un masaje desnudo o las agredía sexualmente. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes y aspirantes a actrices.

La actriz Asia Argento fue la pionera en denunciar los abusos de Harvey Weinstein. Ella tenía 21 años y él 45.

Hace tres días, un juez prohibió a Harvey Weinstein viajar a Europa y dentro de un mes se someterá a un juicio por abusos sexuales.

Nick Carter

La cantante Melissa Schuman aseguró hace un año que en 2002 fue violada por Nick Carter, de los Backstreet Boy, cuando él tenía 22 años y ella 28. El acusado mantuvo que las relaciones fueron consentidas. No obstante, la oficina del Fiscal del Distrito de Los Ángeles declinó el caso al haber transcurrido más de 10 años desde el incidente, tiempo suficiente para que, de acuerdo con la norma vigente en el estado de California, el caso quede prescrito.

El abogado de Carter, Michael Holtz, explicó que su cliente siempre había negado las acusaciones en su contra. Por su parte, Schuman respondió a la desestimación explicando que ella estaba al tanto de las bajas probabilidades de que su caso fuera a llegar a juicio. Aun así consideró que denunciar los hechos fue la mejor decisión que pudo tomar.

James Franco

Cinco mujeres, cuatro de ellas alumnas de Franco, acusaron al actor en las páginas del periódico Los Angeles Times de explotación sexual y comportamiento sexual indebido. Toda salieron justo después de que el actor ganara el Globo de Oro.

Durante la gala de estos premios, marcada por las protestas contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood, los artistas desfilaron de negro en la alfombra roja como denuncia y muchos de ellos llevaron pines con la frase Time's Up.

Durante la ceremonia, varias actrices cargaron en Twitter contra el actor por llevar una de esas insignias. Violet Paley, por ejemplo, tuiteó: "Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran pillado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?".

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?