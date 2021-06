Juan del Val nos desvela cómo se encuentra Nuria Roca tras su ingreso

Hace unos días Nuria Roca preocupaba a todos sus seguidores de Instagram tras confesar por la red social que había sido ingresada por una infección, pero lo cierto es que comunicaba su alta hospitalaria con mucha alegría y con ganas de zamparse el mundo... tanto es así, que decidió comerse una paella que le dio toda la energía que necesitaba.

Hemos hablado con su marido, Juan del Val y nos ha contado cómo está su mujer después del susto que tuvo: "Estuvo solo un día hospitalizada. Mucha acumulación de trabajo y ella ya está trabajando y me voy a cenar ahora con ella. Está completamente recuperada, era cansancio y se ha recuperado rapidísimo".

Y es que Juan y Nuria son una de las parejas más longevas del panorama mediático y por más que pasen los años siguen estando igual de enamorados que el primer día: "Cuando la veo siento admiración, siempre la he admirado y después de tantos años la sigo admirando y quizás ahora más".

En cuanto a cuál es el secreto para durar tantos años con el amor de tu vida, el escritor desvela que: "No lo sé, me da un poco de rubor, somos de las más duraderas. A lo mejor es la admiración. Y nos reímos juntos, es lo mejor que le puede pasar a una pareja. No me considero nadie para dar consejos a nadie".

Juan también nos ha querido hablar sobre cómo ve a Tamara Falcó después de los rumores que ha habido de una posible infidelidad por parte de Íñigo Onieva: "Yo estoy con ella en el programa y está feliz, estas cosas, no tengo ni idea. Las horas que paso con ella no he oído comentar nada de esto". Y es que recordemos que la Marquesa de Griñón tiene una relación muy buena tanto con él, como con su mujer, Nuria Roca.