Jorge Fernández revela los cuatro pasos que sigue para estar en forma con 50 años: lo cuenta él mismo

Jorge Fernández es uno de los presentadores más conocidos de las mañanas de Antena 3. Cada día se pone al frente de 'La Ruleta de la Suerte', el concurso que lleva más de diez años en emisión y, a lo largo de su historia, ha regalado multitud de momentos épicos, además de repartir una buena cantidad de premios en cada programa.

El presentador ha sufrido varios sustos en cuanto a salud se refiere. Hace cinco años, la picadura de una garrapata que derivó en la enfermedad de Lyme, le hicieron perder entre 12 y 13 kilos. Una situación que le llevó a replantearse su vida y también visitar a muchos médicos hasta que dieron con lo que le ocurría.

A día de hoy, Fernández está a punto de cumplir 50 años, pero se mantiene en forma. Hace deporte habitualmente y es muy estricto con sus rutinas, como refleja a menudo en su perfil de Instagram, donde comparte reflexiones sobre la importancia de un buen estilo de vida, además de sus momentos de reflexión y descanso fuera del ajetreo de la rutina.





Los cuatro pilares de Jorge Fernández para mantenerse en forma

"La pregunta que más me hacen es: “¿Qué te tomas?”", reconoce Fernández en una entrevista en la revista 'Men's Health'. El presentador asegura que no existe una "pastilla mágica", al tiempo que revela su "secreto", basado en cuatro pilares. "Alimentación, actividad física, descanso y gestión del estrés. Eso y conocerse a fondo, para saber cómo tienes que entrenar, cómo tienes que comer, cómo tienes que descansar. Al final, sospecho que la mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer, aunque es más cómodo seguir pensando que existe una fórmula mágica", explica el presentador.

A continuación, Fernández ha desgranado algunos aspectos clave de cada uno de sus cuatro pilares. Respecto al ejercicio, asegura que es el "más importante". Lo define como su "base" y es que, según explica, muchos estudios vinculan el ejercicio con la longevidad. Por todos estos motivos, el presentador apunta que "entrena, al menos, 3 o 4 veces por semana".

Respecto a la alimentación, destaca tres aspectos. Por un lado, "intenta comer siempre alimentos con un solo ingrediente", a lo que añade, "lo menos empaquetados posible". Sin embargo, "no me privo de ningún macronutriente", reconoce. Controlar el estrés es otro punto clave para el buen estado físico del presentador. "Trato de mantener a raya mis niveles de cortisol con deporte, meditación y ejercicios de respiración", reconoce. Sumado a todo esto, un buen descanso es crucial. Es "básico para la regeneración celular y hormonal", apunta. Además, ha revelado su clave para dormir mejor: "Ceno pronto y a la misma hora, y me olvido de móviles y pantallas hasta el día siguiente".