Jorge Fernández desvela cómo le afectaba su enfermedad durante las grabaciones de 'La Ruleta de la Suerte'

Jorge Fernández, el presentador de 'La Ruleta de la Suerte', ha sufrido varios sustos en cuanto a salud se refiere. Hace cinco años, la picadura de una garrapata que derivó en la enfermedad de Lyme, le hicieron perder entre 12 y 13 kilos. Una situación que le llevó a replantearse su vida y también visitar a muchos médicos hasta que dieron con lo que le ocurría.

Según ha contado para una entrevista en Men's Health, cada día se encontraba peor y no daban con su diagnóstico. Algo que también le pasaba factura en su trabajo, durante las grabaciones de 'La Ruleta de la Suerte'. "Tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin que nadie sepa lo que tienes. No podía levantar ni un vaso. Me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón".









Además, el presentador de Antena 3 aseguró que "muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos 'cógeme un poquito más la camisa por aquí, que he vuelto a adelgazar y luego salía como podía forzando una sonrisa"

En su cuenta de Twitter también habló sobre el origen de la enfermedad de Lyme y realizó un alegato. "Habría que hacerlo en todos los parques de todas las ciudades (desinfectar). Yo tampoco me imaginaba que una picadura de una garrapata que no sabes dónde está, me iba a dejar una enfermedad crónica". Tras años de lucha y mucho entrenamiento, Jorge Fernández ha contado así, a través de esta última entrevista, cómo ha logrado superar la enfermedad y saber sobrellevarla hasta recuperar la normalidad y las riendas de su vida.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

"Hace tiempo que hice público que yo padecía la enfermedad de Lyme. Hoy es 17 de Mayo, Día Internacional de la lucha contra La Enfermedad de Lyme. Es una enfermedad crónica infecciosa causada por algunas bacterias del género 'borrelia' transmitida por las garrapatas. No todas las garrapatas transmiten esta enfermedad ( ya que debe de estar infectada) pero cada vez es más común en nuestro país", escribió Fernández en su cuenta de Instagram.









Si profundizamos más, podemos indicar que se trata de una infección bacteriana provocada por la picadura de una garrapata. Según la web del Colegio Oficial de Veterinarios de España es "una enfermedad grave, de epidemiología compleja, transmitida por garrapatas del género Ixodes que se infectan a partir de roedores y aves que son los reservorios del patógeno (Borrelia burgdorferi) y existen más de 80.000 casos anuales en Europa".

Tras la picadura de una garrapata, entre los siete y catorce días siguientes de su incubación, pueden presentarse los primeros síntomas de la enfermedad como la hipersensibilidad a la luz y a los ruidos, cambios de humor radicales, ansiedad e insomnio. Hay casos en los que se pueden llegar a inflamar los nervios, producir parálisis facial e incluso causar problemas neurológicos como meningitis. La enfermedad suele tratarse, una vez diagnosticada, con antibióticos específicos y concretos.