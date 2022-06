La azafata de La Ruleta se indigna por lo que escucha en directo y Jorge Fernández le pregunta: "Lo pasan mal"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido una Laura Moure quien ha protagonizado un llamativo momento al lamentarse por lo que ve en directo. Tras varios intentos, Julián logró resolver el panel con la pista de 'Titular loco'. "Crea una pecera para sacar a pasear a sus peces", acertaba el concursante, lo que fue recibido entre los aplausos del público.









"La experta en peces ha hablado"



Fue entonces cuando el conductor del espacio de Antena 3 se dirigió directamente a Laura Moure para hacerle una pregunta. "La pregunta aquí es, y se lo voy a preguntar a Laura que tiene una parcera enorme en su casa y es la experta en esto, ¿Los peces necesitan que les saquen a pasear o no?", quiso saber el presentador. "No sé. A mí llámame raro, pero no lo veo", apuntaba Fernández.

"Ellos pasean ya por su entorno, que para eso es. Por eso, cuanto más grande sea la pecera mejor", explicaba la azafata de 'La ruleta de la suerte'. "¿Por dónde les saca a pasear? ¿Cómo?", se interesó ella. "Por el parque... Para que les dé el aire ¿No?", comentaba el presentador, mientras mostraba a la audiencia la imagen de la noticia, en la que se podía ver una pecera convertida en una especie de carro.

"Se ha inventado un carrito, con ruedas y les va sacando así. Este tío se confundió. Él quería un perro y se equivocó de mascota", bromeaba el comunicador. "Es pequeña la pecera", señalaba. "En realidad, es él el que se saca a pasear a sí mismo con los peces porque los peces ahí dentro no pasean. Es él solito", explicaba Moure, visiblemente indignada por la noticia. "Eso peces lo están pasando muy mal, que lo sepa", zanjaba la también actriz y modelo. "La experta en peces ha hablado y por eso le quería preguntar a ella", corroboraba el presentador.