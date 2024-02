Jacobo Ostos arremete contra su hermano Jaime y sentencia su relación con él

MADRID, 15 (CHANCE)

Tras su enfrentamiento en el plató de '¡De viernes!' con su hermana Gabriela Ostos, Jacobo Ostos vuelve a la carga para arremeter contra su hermano Jaime después de que el hijo que Jaime Ostos tuvo con Consuelo Alcalá pusiese en duda su paternidad y asegurase a varios periodistas que va a regresar a España -ya que reside en Estados Unidos- para solicitar una prueba de ADN y demostrar que el Dj no es hijo del torero.

Presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su madre, Jacobo no se ha perdido la entrega de la V edición de los premios de la peña taurina 'Las Meninas de España', cuya presidenta es precisamente Mari Ángeles Grajal.

Inseparable de su novia Mery Jim, el hijo menor de Jaime Ostos ha dejado en el aire qué hay de cierto en los rumores de boda que han surgido en los últimos días. "Estamos muy bien, todo va viento en popa y estamos en proceso, no te puedo decir mucho" ha confesado, sin confirmar ni desmentir que más pronto que tarde nos de la noticia de su 'sí quiero'.

Quienes seguro que no asisten al enlace son sus hermanos Gabriela y Jaime, de los que como afirma tajante no quiere saber absolutamente nada. Un momento en el que ha aprovechado para mandar un mensaje a Jaime sobre las pruebas de paternidad que piensa pedirle: "Se va a llevar una desilusión porque soy hijo de mi padre, pero le recordaría que pedir pruebas de ADN vale dinero y eso evidentemente no sé cómo andará. Como no viene a España porque no le pagan... Pero bueno, también creo que se casó por dinero con una mujer* a lo mejor no sé, por eso de que son un poco peseteros y tal*" ha afirmado, haciendo referencia a la boda de Jaime Ostos Jr y Yolanda Cerecedo, hija del constructor de la urbanización La Finca y con la que se rumoreó que se había casado por interés económico.

"No todo es tan bonito como parece de cara al público, porque ponemos una cara y por detrás preguntamos por el dinero, y ya estoy harto" ha sentenciado, dejando claro que "jamás" volverá a tener relación con sus hermanos.