Isabel la Católica, la mujer que luchó contra la esclavitud 300 años antes que Abraham Lincoln

Después de más de 130 años, California retirará la estatua de Isabel la Católica y Cristóbal Colón pidiéndole financiación a la Reina para su viaje a América, que estaba presidiendo la rotonda central del Capitolio de California, porque ofende a los indígenas americanos. Tras la ola de protestas antirracistas en el país, el Legislativo ha tomado la decisión de retirarla.

Los primeros españoles en pisar América siempre han sido objeto de polémica. Muchos americanos cuestionan la actuación de Isabel la Católica con los esclavos en el continente, pero pocos saben que luchó contra la esclavitud desde el principio al ordenar al navegante que tratara “a dichos indios muy bien y con cariño”.

La lucha de Isabel la Católica contra la esclavitud

Museo del Prado

El objetivo del viaje que Cristóbal Colón le planteó a los Reyes Católicos era llegar a una isla de Asia, aunque finalmente acabó descubriendo un nuevo continente. Cuando el navegante regresó por primera vez le contó a los Reyes todos los detalles y fueron estos quienes conocieron a varios indios.

Tras conocer esta noticia, la Reina castellana tenía claro que quería llevar al Nuevo Mundo la educación castellana, la atención sanitaria, los sistemas políticos y los valores espirituales cristianos a millones de personas, aparte de que, por mucho aprecio que tuviera a Colón, no quería permitir que toda la conquista y evangelización se produjera a través de un solo hombre.

En el primer momento, tras la vuelta de Cristóbal Colón, la Reina Isabel redactó dieciséis órdenes de cara a los próximos viajes. El primero de los puntos se refería a la obligación de instruir en la religión cristiana a los indios, a los que “por todos los medios debían esforzarse y empeñarse en convencerlos” para convertirlos a "nuestra sagrada fe católica", además de enseñarlos español para que entendieran a los sacerdotes que envió con Colón

Isabel la Católica pedía que no se les hiciera daño y disponía a que ambos pueblos pudieran servir los unos a los otros. En el caso de conocer que alguno de ellos estaba siendo maltratado, Colón debía “castigar a los responsables con severidad”.

¿Por qué creen que Isabel la Católica no iba en contra de la esclavitud?

Museo del Prado

A espaldas de la Reina, Cristóbal Colón desobedeció las instrucciones de no causar daño a los indios cuando se enfrentó a las dificultades del terreno. Los Reyes Católicos exigían que trataran bien a los indios, les enviaran mensajes y les llevaran regalos, pero poco tiempo después se demostró que el conquistador era un mal administradores y un líder autoritario.

Aunque el colmo de los desafíos de la Corona fue la captura de la captura de 1.600 nativos, que, al no tener capacidad embarcarlos a todos, obligó a Colón a liberar a 400 de ellos. Las indígenas “para poder escapar mejor de nosotros, como tenían miedo de que volviéramos a apresarlas de nuevo, dejaron a sus hijos en el suelo y huyeron como desesperados” a las montañas, relató Miguel de Cuneo, según recoge ‘ABC’.

Tras conocer este hecho, la Reina Isabel se enfadó y ordenó al marino que devolviera como fuera a aquellos hombre y mujeres al Nuevo Mundo, aunque para muchos de ellos fue demasiado tarde debido al frio ibérico y la exposición a enfermedades desconocidas.

Isabel la Católica se preocupó por los indios hasta el final de sus días

La Reina Isabel I, días antes de su muerte el 26 de noviembre de 1504, dejó en su testamento que comprendía que la esclavitud estaba justificada para los “infieles” pero no para los habitantes de la tierra que había sido descubierta por Cristóbal Colón. “No consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, más manden que sean bien y justamente tratados”, escribió el monarca.

La lucha de Abraham Lincoln contra la esclavitud

Desde el año 1863, cada 1 de enero suma un año más desde que entró en vigor la Proclamación de Emancipación de esclavos que afectaba solo a los estados de la Confederación que habían anunciado su separación de EEUU. Abraham Lincoln, como presidente firmó este documento porque con esta medida se debilitaba la mano de obra y la fuerza económica y política de los estados rebeldes.

Lincoln consiguió acabar con la esclavitud y pasar a la historia como el mejor presidente de Estados Unidos.

Antes de esta firma, el presidente invitó a la Casa Blanca a cinco afroamericanos libres y les comunicó que una vez liberados, quería mandar a los afroamericanos a otro país, mencionando Liberia o Centroamérica como posibilidades.

"Vosotros y nosotros somos razas diferentes. Tenemos entre nosotros la mayor diferencia que existe entre prácticamente cualquier raza. No necesito discutir si es correcto o incorrecto, pero esta diferencia física es una gran desventaja para ambos. Creo que vuestra raza sufre mucho, en parte por vivir entre nosotros, mientras que la nuestra sufre con vuestra presencia", dijo Lincoln.

El discurso de Lincoln sobre los esclavos

En 1854, Abraham Lincoln había contado en un discurso que su primer impulso sería “liberar a todos los esclavos y enviarlos a Liberia”. Años después dijo que no era factible y se preguntó cuál era la alternativa "¿Liberarlos y hacerlos política y socialmente iguales?", planteó. "Mis propios sentimientos no lo permitirían y, si lo hiciesen, sabemos de sobra que la inmensa mayoría blanca no lo aceptaría", recoge ‘El Diario.es’

