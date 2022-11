Informe COPE: De faltar 5.000 médicos a un déficit de 9.000 en 2027

Faltan 5.000 médicos en el Sistema Nacional de Salud en España. En 2027 y de no tomarse medidas el déficit de profesionales será de 9.000. 3 de cada 10 de los 136.000 facultativos que hay en España trabajan en Atención Primaria, son casi 900 menos que en 2018. Parte de los 42.000 que trabajan en la Comunidad de Madrid, en Cantabria o Navarra se van a movilizar ¿Habrá un efecto dominó?

La Atención Primaria “es una olla a presión” a punto de estallar tras los años del COVID, así de gráfico lo explica en COPE Javier Millán responsable de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. A los problemas estructurales que han derivado en una clara falta tanto de médicos como de pediatras se suma ahora también la coyuntura política con las elecciones autonómicas y municipales de mayo a la vuelta de la esquina.

“Vemos una vez más la politización de la Sanidad, la Comunidad de Madrid tiene un gobierno y Cantabria tiene otro y el problema es el mismo: la precariedad, los salarios, la falta de formación continuada y la excesiva carga asistencial. Para resolver los problemas de gestión asistencial deben contar más con los profesionales, necesitamos más batas y menos corbatas, que el sistema funcione de abajo arriba como fue durante la pandemia desde las necesidades prácticas de los médicos a los políticos y no al revés como vuelve a ser el caso” explica en COPE Tomás Cobo, presidente del Consejo General de la Organización Médico Colegial.

Nadie descarta que la protesta de los médicos de primaria, que arrancó el martes 7 de noviembre en Cantabria, la que está prevista en la Comunidad de Madrid desde partir del 21 de noviembre y en febrero en Navarra se extienda al conjunto del país porque los problemas y las carencias afectan a toda España, también hay déficit de demografía médica en Europa, pero según explica Cobo la carga asistencial es mayor aquí “con médicos de primaria atendiendo a 60 o 70 pacientes diarios”.

Lo ideal es que cada médico o pediatra pueda dedicar 10 minutos por paciente. Pero esto es algo que está lejos de cumplirse. “Atender a entre 40 o 50 niños como pasa en muchos centros de salud ya implica que ese tiempo no se cumplen. A lo mejor ya partes de un máximo de 6 minutos por niño pero es que además durante el día la agenda es un chicle que sigue estirándose para meter a otros pacientes que se presentan en primaria o que llaman por teléfono”, lamenta Teresa Cenarro que es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.

Denuncian que cerca de 600.000 niños y adolescentes en España carecen de un pediatra o de otro médico asignado para su atención, es decir, que carecen de una atención continuada a cargo de un mismo profesional. La mayoría de las comunidades autónomas tienen plazas de pediatría de Atención Primaria sin cubrir por ningún profesional, en algunos casos, hasta el 20 por ciento. La peor situación se da en Madrid, Navarra, Andalucía y Cataluña y la mejor en Baleares y Castilla La Mancha. El resultado: hay al menos 595 plazas de asistencia infantil vacías, sin ningún profesional médico -pediatra o de otra especialidad- que quiera trabajar en ese destino.

Esta Asociación que agrupa a 5.000 pediatras de toda España, calcula que faltan alrededor de 1.300 pediatras en los centros de saludo, pero según el Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 publicado por el Ministerio de Sanidad más que en pediatría y debido a la evolución de la natalidad las carencias van a ser aún más flagrantes en la atención a adultos y a mayores.

Un tercio de los médicos de primaria se van a jubilar en la próxima década

A la cascada de jubilaciones de la generación de los médicos nacidos en los años 60 y la insuficiente tasa de reposición se refiere como uno de los principales problemas del Sistema Nacional de Salud según explica en COPE

Paula Chao, vicepresidenta de la semFYC, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Es un problema generalizado y que las principales organizaciones médicas y sociedades científicas llevan más de 10 años denunciando sin éxito.

Y todo porque los médicos de familia están entre los profesionales más envejecidos. El 33 por ciento tiene más de 60 años y 6 de cada 10 tienen ahora mismo más de 50 años.

“Ha habido una ausencia total de planificación. De aquí a 10 años se jubilan más del 30 por ciento de los médicos de familia que ahora tienen más de 60 años. No sé si Madrid hace algo peor que otras comunidades autónomas, aunque los residentes se quejan de contratos no todo lo atractivos que debieran y además tiene turno de tarde que acaba a las 21h y esto es algo que otras comunidades no tiene. Como hay carencia de médicos pues los profesionales pueden elegir qué horario prefieren. Las movilizaciones sí se pueden generalizar porque los médicos de familia están al límite profesional y laboralmente. La Atención Primaria (AP) está muy tensionada cerca del punto de quiebra”, subraya Chao.

Para Alberto Cotillas, presidente de la Sociedad Madrileña de MfyC sí considera razonable la convocatoria de la huelga convocada por el sindicato Amyts en Madrid por: “atendiendo a entre 50 y 70 pacientes diarios vamos a matacaballo y porque las condiciones económicas son mejorables; también por la improvisación con la que se han reactivado las urgencias extrahospitalarias”.

Desde la Consejería madrileña de Sanidad explican a COPE que la decisión de abrir 80 centros sanitarios de atención 24 horas se mantiene y que mientras dure la huelga habrá 46 centros con médico, enfermera y celador y 34 con dos enfermeras, celador y dos equipos de video consulta por cada centro para hacer interconsultas entre enfermera y facultativo.

Son, subrayan, “puntos adicionales de asistencia extrahospitalaria para procesos que no son urgencias vitales, sino cuidados sanitarios continuado. En ellos el 55 por ciento de las atenciones no cuidados de enfermería y el resto consultas médicas no urgentes. Solo el 0,05 por ciento de lo que atienden son urgencias vitales y para ello activan inmediatamente al SUMMA 112 para su traslado hospitalario. En los últimos años han atendido a una media de menos de 1 paciente por hora”.

Según los datos que han recopilado otras regiones también tienen problemas, entre ellos, Puntos de Atención Continuada (PAC) cerrados en Aragón, falta cobertura en Extremadura, la unificación de servicios en Asturias para concentrar profesionales con algunos servicios que funcionan únicamente con enfermeros. También la Rioja ha introducido la atención telefónica y ha concentrado los PAC rurales.

La carencia de profesionales es generalizada

El número de médicos en el Sistema Nacional de Salud se redujo un 1,77 por ciento entre 2018. Sin embargo, no ha sido una caída homogénea. De hecho la cifra de profesionales ha crecido un 6 por ciento en Atención Especializada mientras ha caído un 2,14 por ciento en Atención Primaria.

La carencia de médicos es mayor en los servicios en los que se prevé que mayor sea el aumento de la demanda. 8 de cada 10 médicos consultados por Sanidad señalan la Medicina de Familia y Comunitaria como la especialidad con mayor déficit de médicos seguida de Anestesiología y Reanimación, Geriatría y Psiquiatría. Según el informe en 2027 habrá un déficit global de unos 9.000 médicos que se debe sobre todo a la falta de médicos de primaria donde la falta de médicos superará el 10 por ciento de las necesidades.

Paliarlo pasa por aumentar las plazas MIR convocadas en determinadas especialidades, flexibilizarse la edad de jubilación en el SNS. promover la inmigración de médicos formados en otros países y emprender reformas estructurales a medio plazo. Es preciso subrayan “un plan de incentivos dirigido a la Medicina Familiar y Comunitaria, particularmente entre zonas rurales y ciudades”. A esto hay que añadir cambios organizativos para paliar la falta de pediatras en Primaria.

El problema se agudiza porque hay un gran número de médicos de familia que optan por ejercer en el sector sanitario privado o en la medicina de urgencias, pública y privada.Sin embargo, las plazas de formación anuales de MFyC convocadas en 2021 incluso cayeron ligeramente respecto a 2020, mientras que la oferta global de plazas MIR de todas las especialidades creció un 2,4%. Afortunadamente, el porcentaje de médicos de familia mayores de 60 años, según el modelo, pasará del 24,7% en 2021 a menos del 10% en 2035

“El atractivo de las plazas es muy heterogéneo, sobre todo entre ciudades grandes y pequeñas poblaciones o areas rurales y para algunas especialidades. Incluso aunque el número global de profesoonales disponibles en el país fuera adecuado, no se cubrirían las plazas poco atractivas, salvo que se mejorara su atractivo con incentivos adecuados y potentes, tanto profesionales como económicos, con modificaciones sustanciales en los sistemas de recompensa y en el marco jurídico de las relaciones laborales. Solo así será posible afrontar el problema de la España (sanitariamente) vaciada” zanja el informe de Sanidad.

Impacto de la huelga en las urgencias: sobrecarga aún mayor

Las principales organizaciones de médicos de urgencias consideran que de extenderse las movilizaciones en Atención Primaria, el impacto será claro en los hospitales con una afluencia a urgencias que ya ha aumentado entre el 15 y el 25 por ciento y es también generalizada, en parte, por las carencias que ya arrastraba la atención en los centros de salud.

Pascual Piñera, vicepresidente de SEMES, considera que la creación de la especialidad de urgencias que no existe en España es imprescindible para poder planificar: “ahora mismo si tienes 100 médicos que hacen hoy el MIR en Familia es imposible saber dentro de 4 años a qué se van a dedicar si a familia o a urgencias, si tuviéramos la especialidad de urgencias sí que lo sabríamos y es necesario”.

Aboga como los demás por un Pacto de Estado de Sanidad pero considera que no habrá cambios hasta que sea la ciudadanía la que se movilice. Ve motivos para la movilización de los sanitarios de atención pública pero considera que “no es la mejor solución”.