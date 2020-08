La indignación de Paloma Cuevas sobre la ruptura con Enrique Ponce: "Totalmente mentira"

En las últimas semanas hemos conocido que el torero Enrique Ponce ha terminado la relación que mantenía con Paloma Cuevas. Desde entonces, Cuevas ha pasado totalmente desapercibida, ya que según han contado los más próximos a ella está muy afectada por la nueva relación que mantiene hasta el ahora su marido con Ana Soria.

Una relación que se han encargado de retransmitir en directo a través de sus redes sociales, donde es cierto que a ambos se les ve felices tras esta decisión que ha sido, sin duda, una de las noticias del mes.

La declaración de Paloma Cuevas

Lo que ha querido dejar claro este lunes Cuevas a través de su representante y jefe de prensa, ha sido que estén pensando ya en cómo resolver los litigios judiciales que ambos podrían tener a raíz de la relación que han mantenido durante este tiempo.

Cuevas, en un comunicado, ha querido dejar claro lo siguiente: "Desmiente que haya fecha para entregar los papeles del divorcio. De momento, no tienen nada hablado, todo lo que se hará, será de mutuo acuerdo. Que se iba a llevar 19 millones de euros, porque ellos están casados en gananciales, es totalmente mentira. Ni siquiera han hablado de dónde se va a quedar, probablemente sea en la casa que tienen aquí en Madrid".

El encargo de dar la noticia ha sido Kike Calleja en 'Sálvame', después de que durante toda la tarde el programa dirigido por Carlota Corredera estuviese anunciado una noticia que podía involucrar a los tres personajes mediáticos. Con esta nueva declaración, Cuevas vuelve a reaparecer tras poner fin a más de 20 años de matrimonio con el torero.

Ahora, Cuevas tiene que ver cómo ambos disfrutan de su amor en redes sociales, aunque no todo ha sido bueno en este inicio de relación.

La bronca de Cuevas y Ponce en directo

Ha sido el periódico La Razón el encargado de revelar un encontronazo muy conflictivo entre Enrique Ponce y Ana Soria. Este habría tenido lugar el pasado 18 de agosto por la mañana, en una de los lugares estivales más icónicos del país: el Cabo de Gata, en Almería. La fuente del diario es un testigo directo de lo ocurrido: Juan José Sánchez, vigilante de la playa en la que se vivió todo un momento de tensión entre el diestro y su pareja.

Sánchez pudo tener constancia de la pelea debido al gran revuelo que la misma generó entre el resto de bañistas. “Los gritos fueron subiendo de tono y se oían a distancia. No me quedó más remedio que acercarme para ver qué ocurría, y al ver al torero y a su novia discutir acaloradamente me quedé de piedra. Menudo espectáculo…”, reconoció el encargado de velar por la seguridad de los presentes en la playa.

