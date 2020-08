Enrique Ponce y Ana Soria discuten a gritos en la playa: "El rostro de esa chica era todo un poema"

Enrique Ponce y Ana Soria viven uno de los romances más tórridos de este verano en España. La relación entre el torero valenciano y la joven estudiante de Derecho no para de generar interés. Los propios novios dan buena cuenta de su amor a través de los perfiles con los que cuentan en las redes sociales, donde queda claro que sus vacaciones están siendo poco menos que inolvidables.

Pero en esta relación, como en todas, no es oro todo lo que reluce. A pesar de los buenos momentos que Ponce y Soria han compartido este verano, su descanso junto al mar no ha sido plácido al cien por cien. Esto se debe a que ya han tenido que afrontar el primer momento crítico de su noviazgo: una discusión de todo menos calmada.

Europa Press

Enrique Ponce y Ana Soria discuten a gritos en la playa

Ha sido el periódico La Razón el encargado de revelar un encontronazo muy conflictivo entre Enrique Ponce y Ana Soria. Este habría tenido lugar el pasado 18 de agosto por la mañana, en una de los lugares estivales más icónicos del país: el Cabo de Gata, en Almería. La fuente del diario es un testigo directo de lo ocurrido: Juan José Sánchez, vigilante de la playa en la que se vivió todo un momento de tensión entre el diestro y su pareja.

Sánchez pudo tener constancia de la pelea debido al gran revuelo que la misma generó entre el resto de bañistas. “Los gritos fueron subiendo de tono y se oían a distancia. No me quedó más remedio que acercarme para ver qué ocurría, y al ver al torero y a su novia discutir acaloradamente me quedé de piedra. Menudo espectáculo…”, reconoció el encargado de velar por la seguridad de los presentes en la playa.

Lo que le contaron al vigilante otros testigos de la escena reforzó aún más su visión de los hechos: “Esa pareja tuvo una discusión muy fuerte. La cuestión es que fue un episodio muy desagradable y a la vista de todo el mundo. Los motivos del altercado debieron ser muy fuertes para que Ponce se alterara tanto. Yo les vi a los dos muy nerviosos, no supieron controlarse… y saltaron los insultos y los reproches”.

Durante ese momento tan controvertido protagonizado por Ponce y Soria, apareció en escena un nombre que a buen seguro avivó la pelea: Paloma Cuevas, la todavía mujer del torero. “Algo relacionado con la ex mujer de este señor podría haber sido la principal causa de su enfrentamiento. El rostro de esa chica (Soria) era todo un poema, parecía haber llorado, se la veía muy afectada”, confesó también el vigilante de la playa contactado por La Razón.

Europa Press

La relación con Cuevas podría agriarse

Según apunta también este periódico en su información, la esposa de Enrique Ponce no lo está pasando nada bien desde que su marido tiene nueva novia. Las hijas del diestro ni siquiera conocen a Ana Soria: de hecho, Ponce llevaría sin verlas un tiempo.

Aunque la relación entre el torero y Cuevas es buena, todo podría complicarse debido al divorcio que Ponce quiere conseguir a toda costa. La Razón apunta que la visita de marido y mujer a los juzgados tendría motivos para llegar a ser dura en cuanto al reparto de bienes. Además, tampoco está claro que Ponce y Soria no vayan a tener trabas para casarse.

La discusión que ha saltado al primer plano ahora demuestra que no todo es de color rosa en la pareja. Sin embargo, todo parece haberse arreglado, ya que las muestras de cariño de Ponce a Soria y viceversa no dejan de sucederse en las redes sociales desde hace unos días.