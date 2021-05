Imanol Arias responde alto y claro a Monedero tras insultar a los votantes de Ayuso que ganan 900 euros al mes

El actor Imanol Arias, muy crítico en muchos casos con partidos de derecha, ha respondido alto y claro este viernes al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que calificaba como “gilipollas” a los votante de Isabel Díaz Ayuso que ganen un sueldo de 900 euros al mes. Algo que el político y tertuliano de Telecinco habría dicho en un ambiente privado por que no terminó de negar en una entrevista posterior. Unas palabras que han recibido un aluvión de críticas, desde sectores afines a la izquierda como el comunicador Antonio García Ferreras.

En el audio filtrado y publicado por Okdiario, el colaborador de Ana Rosa se jactaba antes de las elecciones: “No deja de ser cierto que… ¿qué haces con los gilipollas que ganan 900 pavos y dicen ‘voy a votar Ayuso’? Pues, ojalá te pegues una hostia, te vaya como un culo…” Algo por lo que le preguntarían tras los comicios en otra entrevista, en la que, lejos de retractarse, aseguró que aquellos mileuristas que votan a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le parecen que sean “Einstein”.









Imanol Arias responde a Monedero



Sobre este asunto le preguntaban este viernes al protagonista de ‘Cuéntame como pasó’, Imanol Arias, que asegura que “hay un efecto shock hace ya mucho tiempo, desde Reagan y Tatcher, en convertir la clase media, en desaparecerla”. El intérprete recordaba que en 2020, en el foro de Davos, “los dueños del mundo”, tenían una premisa: “No tendréis nada en propiedad. Podéis acceder a todos los elementos. Luego te lo adornaban: te llegará con un dron un paquete a casa, pero en realidad es: todo estará sujeto. Es decir, no tendremos propietarios y parte de todo el asunto fiscal, con las rentas del trabajo y todo eso, es a que no tengamos propiedades pero vivamos teniéndolas”.

Pero, concretamente sobre las palabras de Monedero en las que insulta a los que ganan 900 euros y han votado a Isabel Díaz Ayuso, el actor dice que él no se atreve a “insultar a nadie”.Además, Arias añade que sería incapaz de insultar a nadie que lleva toda la vida trabajando y se levanta a las seis de la mañana por 900 euros al mes.

“Lo único es que a ese señor, señora o a ese joven llevan tiempo trabajando el hecho de que no se sienta clase trabajadora, de que no se sienta relacionado con el conflicto... Y ese es un problema que tenemos en España, que venimos de una Transición que fue tan pactada, era necesario hacerlo así. Yo lo creo porque soy un viejo jarrón, yo no soy de los que destroza aquí, que ya tengo una edad y cada uno asume lo que tiene que tener”, concluye el intérprete.

Monedero: «¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 pavos y votan a Ayuso?» pic.twitter.com/xFHqTtQ0z0 — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) May 4, 2021









Imanol Arias sobre Vox



No obstante, el protagonista de la serie de TVE sí que ha sido más duro con la formación de Santiago Abascal. En palabras del intérprete, sugería que Ayuso había cruzado una línea al pactar con Vox.

“Vox tiene ya unos argumentos difícilmente incluso asumibles para una derecha monárquica y constitucional en España. Una derecha que ha llegado a pactar, que tiene un sistema autonómico, que a veces la caga, pero que tiene que resolver otras realidades que no es lo que es”.