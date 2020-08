Monedero, sonrojado tras desvelar una periodista de Telecinco por qué se llama Juan Carlos: “Es maravilloso”

Entre risas nerviosas y sonrojos, la periodista y presentadora de ‘El programa del verano’ de Telecinco, Ana Terradillos, ha desvelado el motivo por el que Monedero, uno de los fundadores de Podemos, se llama Juan Carlos, algo que ha dejado casi sin palabras, por unos segundos a una de las personas más cercanas, actualmente, al líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

Monedero, se encontraba hablando, una vez más, de uno de sus temas más recurrentes, la transición y el hecho de que, según él, la monarquía había sido impuesta por el dictador Francisco Franco. En ese momento, varios contertulios le reprochan que, de nuevo, saque el tema del franquismo en la mesa de debate del programa, mostrando un más que evidente hartazgo.

Monedero sonrojado tras develarse por qué se llama Juan Carlos

Es ese preciso instante cuando la comunicadora Ana Terradillos, que durante el mes de agosto sustituye a Ana Rosa Quintana, no se lo pudo aguantar e hizo una pregunta a Monedero bastante comprometida. "¿Por qué te pusieron Juan Carlos?", le preguntó Terradillos al colaborador. La cara de Monedero era todo un poema.

El que fuese fundador de Podemos, tras unos segundos en los que se quedó mudo, respondió casi en voz baja, con un todo muy alejado de la normal fuerza que suele utilizar en sus declaraciones, asegurando que fue “por un tío que se llamaba Juan Carlos".

Monedero se llama Juan Carlos en honor al rey emérito #PdV17Ahttps://t.co/xpy8m0ly0v — El programa del Verano (@elprogramadear) August 17, 2020

Terradillos, que no estaba dispuesta a dejar ahí el tema, le indicó que "es que me lo han contado, que tu padre te puso Juan Carlos por Juan Carlos I, es maravilloso". Monedero ni desmintió ni confirmó a la presentadora del programa. Tan es así que sólo indicó que “puede ser", aunque “no me consta".

Todo esto entre las risas de todos los integrantes de la mesa de debate, ante los que el ex fundador de Podemos tiró de humor para asegurar, tras la información sobre este aspecto de su pasado ofrecida por Ana Terradillos, que “veis como tiene contactos en la CIA...".

Salvador Monedero, de ideas políticas radicalmente opuestas a su hijo

Se da la circunstancia de que Salvador Monedero, padre de Juan Carlos, mantiene una ideología completamente opuesta a la de su hijo. De hecho, a sus 88 años, mantiene una excelente relación con Santiago Abascal, líder de Vox, con el que incluso se presentó en las listas a la Comunidad de Madrid.

De hecho, durante una reciente entrevista para COPE, Salvador aseguró que Vox es el único partido capaz de "sacar a España de la crisis en la que nos encontramos" y que "Abascal y Franco tenían el mismo problema: amaban a España por encima de todo".

