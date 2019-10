El hotel de Mallorca en el que únicamente están permitidas mujeres: “Para hombres no hay mercado”

Desde el pasado mes de junio, el hotel Som Dona de Mallorca ofrece la posibilidad a mujeres de asistir a un complejo hotelero en el que no están permitidos los hombres. Toda mujer o joven de más de 14 años puede alojarse en el establecimiento en el que sí hay trabajadores hombres, pero están “fuera de la vista del público”. Así lo ha asegurado a COPE el propio Som Dona, que forma parte del grupo hotelero Som Hotels, que cuenta que el origen de la idea proviene de un “estudio de de mercado que demostró que había una tendencia hacia establecimientos de género diferenciado, como taxis y gimnasios exclusivamente para mujeres”.

"SENCILLAMENTE NO HABÍA MERCADO DE HOTELES SOLO PARA HOMBRES"

A pesar de ello, no hay una razón específica que atraiga a las mujeres, como poder hacer topless con más tranquilidad. “Topless se puede hacer también otros hoteles de nuestra cadena. Una de las peculiaridades de la propuesta es que no hay reclamo concreto, sino que es solo un hotel para mujeres”, aclaran desde Som Dona. Desde COPE le hemos al hotel: ¿Por qué no hacer esta misma iniciativa para hombres? Simple y llanamente, desde comunicación aseguran que “sencillamente no había mercado ni ese tipo de iniciativas para hombres, había casos como barberías, pero ninguna tendencia de crear espacios para hombres”.

La razón por la que la edad media es de 14 años es porque intentaban desde este hotel mallorquín fomentar la tranquilidad y, en lugar de “convertirlo en un +18, que era lo que iba a ser en un principio, se ampliara a +14 para incluir el perfil de las madres con adolescentes”. Una decisión que ha sido un acierto, ya que se trata de su mayor público.

��30/08/19

⏰18 h

��Hotel SOM Dona women only (Porto Cristo)

MASTERCLASS "El poder del color" a cargo de la asesora de imagen Gabriela Díaz

��PLAZAS LIMITADAS pic.twitter.com/h89aDWheFQ — Som Hotels (@SomHotels) August 29, 2019

¿QUÉ PASA CON LOS HOMBRES QUE SE SIENTEN MUJERES?

Pero, ¿qué pasaría si un hombre llegara con su pareja, como se ha podido ver en algunas quejas del portal Tripadvisor? “Con eso nunca hemos tenido problema porque somos una cadena y siempre ofrecemos otra alternativa”. Sin embargo, según el artículo 14 de la Constitución, los usuarios no pueden ser discriminados por “sexo o raza”, y eso choca con el derecho de admisión del hotel. “En un caso muy extremo tendríamos que dejarle quedarse en el establecimiento”. ¿Y si llega un hombre que dice “sentirse mujer” y el carnet de identidad todavía aparece como masculino? “Se le ofrecería otro hotel”.