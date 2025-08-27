Julián, un niño de Valencia, hace un regalo a la Guardia Civil tras las inundaciones y no puede creer la reacción de un agente, entre lo mejor de la temporada

Como es tradición al cierre de la temporada, nos gusta echar la vista atrás y recopilar los momentos más destacados que hemos compartido en estos meses. En este caso, recuperamos una 'Historia del Día' que nos narró María José Navarro.

El protagonista de esta historia se llamaba Julián. Es un niño que le ha hizo un dibujo a la Guardia Civil en agradecimiento por su labor en la DANA . Este pequeño envió a los agentes una réplica del escudo del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil con la frase: "Muchas gracias por ayudarnos".

Agentes de la Benemérita se dirigieron a este pequeño y compartían la historia a través de Instagram:

"Nos ha encantado este dibujo, nos ha dado mucha fuerza y te lo agradecemos muchísimo. Ahora ya, eres un miembro más y queremos darte este regalo porque nos ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias", le decía un agente a este pequeño tan educado y bueno. Le dio un abrazo a Julián. Por su apoyo.

Por su cariño. Tan necesario en estos momentos tan difíciles en los que los profesionales se vuelcan a diario para ayudar a los ciudadanos afectados por la tragedia.

A Julián le regalaron una camiseta de la Guardia Civil . Estupenda. Y Herrera, inmediatamente después, le decía a María José Navarro que él también tiene una.

Muchos niños son también damnificados por esta tragedia. Como Julián. Pero, nos surgía una pregunta: ¿cómo se le podía contar a un pequeño lo que ocurrió?

La neuropsicóloga de ' La Linterna ', Aurora García Moreno, afirmó que a los niños más pequeños son los que más sufren , ya que no saben lo que está pasando.

El estrés o los ataques de ansiedad son los principales rasgos que muestran, aunque en algunos casos también cuentan con un escudo que les impide mostrar esos sentimientos de manera inmediata. Ellos, por supuesto, vieron lo sucedido, pero no saben ese por qué sucede.

Además, la situación se agrava cuando han sufrido pérdidas de familiares que no son capaces de asimilar. Y en algunos casos, quedan secuelas que mostrarán a futuro. Es importante saber como contárselo a los niños , y no ocultarles información, porque en ocasiones como esta, sí o sí, van a empezar a preguntar qué pasa, por qué no hay luz, por qué no hay cole... y en definitiva que donde está su rutina.

Ayudar a superar esas situaciones es lo que se debe hacer, pero es muy difícil. A los niños se les debe contar todo, pero teniendo en cuenta su edad y sus sentimientos. “El niño debe poder expresar sus emociones para poder ayudarles de una manera mejor”, afirmó Aurora, la neuropsicóloga. "Todos nos podemos recuperar de esta situación, pero no todos lo hacemos al mismo tiempo", remarca en una sección que puedes escuchar aquí.