Un hombre borracho participa en la búsqueda de un desaparecido... que resulta ser él

El estado de ebriedad lleva a las personas, muchas veces, a realizar acciones que sobrios nunca harían. Y también a ser protagonistas de situaciones rocambolescas. Es lo que le ocurrió a Beyhan Mutlu, un hombre turco de 50 años que fue dado por desaparecido cuando sus amigos le perdieron la pista tras una noche de borrachera y desenfreno. Los compañeros de Beyhan advirtieron de que el hombre podría haberse perdido en un bosque cercano a la ciudad turca de İnegö después de ir a casa de su mujer y comprobar que no había regresado tras la noche de juerga. Tras varias horas sin saber de él, y muy asustados, las autoridades se personaron al lugar y se desplegaron para encontrarle.

Durante las primeras batidas no hubo suerte. Los policías no encontraron ningún rastro del desaparecido. Lo que nadie podía imaginar es que el propio desaparecido estaba participando en la búsqueda. Uno de los miembros del equipo comenzó a gritar el nombre de Beyhan y él respondió "'Estoy aquí'" pensando que se dirigía a él para darle alguna instrucción para optimizar la búsqueda. Pero no, Beyhan se dio cuenta en ese mismo momento de que a quien buscaban era a él.

Beyhan Mutlu explicó que se había sumado a la búsqueda cuando deambulaba por el bosque pensando que el desaparecido era otra persona. Así que el hombre se unió al operativo de su propia búsqueda. Tras aclarar los sucedido, el hombre dijo: 'No me castigue con demasiada dureza, oficial. Mi padre me matará'.

Pese a la rocambolesca situación, no es la primera vez que se ha dado un caso similar. En 2012, una turista asiática que desapareció en Islandia fue encontrada en el propio grupo de búsqueda después de que ella no reconociera su propia descripción publicada por la policía.