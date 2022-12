La historia de Matilde, la jubilada que donó parte de su pequeña pensión al Banco de Alimentos

Las redes sociales sirven como medio para promocionar nuestra imagen personal. O lo que los demás queremos que vean de nosotros. También sirven para informar. O para quejarse. De esto último, sobre todo. Comentarios tóxicos en TikTok, en Instagram, en Twitter. Comentarios que, a veces, con el beneficio de una cuenta sin identidad, sobrepasan todas las líneas.

Nos acercamos a la Navidad: el momento más especial del año. Una época de reencuentros, y de familia. En una época tan digitalizada como la que vivimos hoy en día, muchas veces compartimos estos instantes tan especiales en nuestro Instagram o en nuestro Facebook. Pero hay ocasiones en las que las redes sociales nos permiten conocer historias que hacen de este mundo en el que vivimos un lugar mejor. Este es el caso de Matilde, el cuál hemos podido conocer gracias a un hilo creado en Twitter por su vecino.





Matilde es una mujer de 94 años, y viuda. Sus dos hijos fallecieron hace tres años. Y su vecino cuenta en este hilo que les dejaba regalos en casa por Reyes cuando era pequeño. Su madre, de 78 años, la suele visitar a diario. Lo típico, si neccesita cualquier cosa o puede hacer algo por Matilde, o simplemente para charlar.

Hasta que un sábado, hace unas semanas, Matilde llamó a casa de su vecina. Quería que la acompañase al supermercado a hacer la compra. Y, por la insistencia de la propia Matilde de ir y que no le llevasen la compra, hacia allí que fueron.

Ya en el supermercado, Matilde sacó una lista de la compra normal y corriente, con las cosas básicas: leche, huevos, arroz o pasta de dientes. Su vecina y madre del joven que cuenta esta historia también se animó a comprar con ella. Una cuenta de unos 100 euros. Pero claro, de un gran peso. Y por ello, de gran dificultad para llevar a casa por dos señoras mayores. Fue en ese momento en el que Matilde sorprendió a su vecina. "No hace falta, es para donar a los del Banco de Alimentos que están fuera". Para poner en contexto, Matilde cobra menos de 700 euros de pensión.





Una historia de las que emocionan. Porque conocer este tipo de historias es necesario para que veamos que, como dice el autor de este hilo: "A veces, lo mejor de la sociedad apenas se ve, no porque no miremos, sino porque no se deja ver".

Matilde tiene 94 años. Es viuda y sus hijos, dos, murieron hace tres años. No se le conoce más familia. Matilde apenas sale de casa. Matilde vive en el 3B de casa de mi madre. La conocemos de siempre. De pequeños nos ponían regalos de Reyes en su casa — Gerr (@Gornby) November 29, 2022





Como no puede ser de otra forma, se trata de un tuit que se ha viralizado, llegando a los más de 15.000 "me gusta". También ha emocionado a decenas de usuarios en Twitter. Incluso la propia cuenta del Banco de Alimentos ha querido agradecer este detalles.

Gracias por compartir la historia de Matilde y de tu madre ?? — BancoAlimentosMadrid (@bancoalimadrid) November 30, 2022





U otra respuesta que representa a muchos que han leído este hilo: "Dile a Matilde que la quieres, que la quiero, que la queremos".

Dile a Matilde que la quieres, que la quiero, que la queremos ♥? — Oh, sí, tó (@porpe_lotas) November 29, 2022





Siete de cada diez mayores pasarán la Navidad solos

La soledad es una de las grandes enfermedades que merma la estabilidad social de las personas. Afectan en mayor medida a nuestros mayores. Es duro vivir la soledad durante todos los días del año, pero mucho más en los días de celebraciones familiares de la Navidad, algo que es la norma para el 68 por ciento de los mayores de 65 años en nuestro país según el informe realizado por el gerontólogo Javier Yanguas para la Fundación Caixa.

4.849.000 personas viven solas en España. De ellas, el 43 % tiene más de 65 años y el 70% son mujeres. Según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, el 11,6 por ciento de las personas que viven solas lo hacen de forma no deseada.

Según el último informe de la Plataforma Amigos de los Mayores, el 77 por ciento de la ayuda que prestan durante el año es a personas mayores que viven solas. De ellas, tan solo el 9 por ciento se reúne con familiares en Navidad, pero el resto pasarán solos las fiestas