Casi 7 de cada 10 mayores pasan la Navidad solos

La soledad es una de las grandes enfermedades que merma la estabilidad social de las personas. Afectan en mayor medida a nuestros mayores. Es duro vivir la soledad durante todos los días del año, pero mucho más en los días de celebraciones familiares de la Navidad, algo que es la norma para el 68 por ciento de los mayores de 65 años en nuestro país según el informe realizado por el gerontólogo Javier Yanguas para la Fundación Caixa.

4.849.000 personas viven solas en España. De ellas, el 43 % tiene más de 65 años y el 70% son mujeres. Según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, el 11,6 por ciento de las personas que viven solas lo hacen de forma no deseada.

Según el último informe de la Plataforma Amigos de los Mayores, el 77 por ciento de la ayuda que prestan durante el año es a personas mayores que viven solas. De ellas, tan solo el 9 por ciento se reúne con familiares en Navidad, pero el resto pasarán solos las fiestas.

Una abuela y una nieta postiza

Los voluntarios y expertos que trabajan con los mayores nos han contado a COPE, que el hecho de convivir con una familia no es siempre una garantía. Y es que, aunque perfectamente rodeadas, las personas se sienten solas si no tienen momentos de escucha o afectivos.

Los días de Navidad son muy duros para muchas personas porque en los medios se habla mucho de las fiestas y de la felicidad. Una persona cuando está sola pasa mucho tiempo delante de la televisión, y eso es lo que ve todo el día: la idea de familias unidas, que, comparándolo con su vida, les hacen sentir una mayor soledad.

Teresa tiene 40 años y trabaja como voluntaria en la Asociación de Amigos de los Mayores. Desde hace ya más de uno comparte su tiempo con Carmen: “llevamos un año de amistad, de familia. Es mi mejor amiga de 90 años. Solo tengo palabras de agradecimiento por la conexión que hemos creado”.

Ambas mujeres aparecen con un nombre falso, la relación de Carmen con su familia es nula y tiene miedo de ser reconocida y tener problemas estas navidades cuando le toque juntarse con sus hijos y nietos.

La magia, entre Carmen y Teresa, surgió desde el primer momento, “era como si ya nos conociéramos”. Cuando Teresa conoció a Carmen, encontró a una mujer de 90 años que estaba apagada, no quería vivir, una mujer que necesitaba volver a enamorarse de la vida. Para Teresa fue algo fácil: “lo único que necesitaba Carmen era que le escucharan, salir y reír”. Comenzaron a ir a conciertos y conferencias, a hablar de sus vidas y poco a poco Carmen fue recuperando su vitalidad.

Teresa nos ha contado que Carmen no tiene ganas de pasar las navidades con su familia: “no le apetece porque piensa que es hipócrita invitarla cuando le hacen poco caso durante todo el año y por ello considera que no tiene por qué fingir. Se siente sola cuando está con su familia, no se siente querida”.

Carmen nos lo ha confirmado, ve a su familia de tanto en tanto: “cada uno hace su vida. No quiero meterme como vive nadie, tienen trabajo y obligaciones, me conformo con lo que tengo”. En su casa de Palma, Carmen ha recuperado la alegría de vivir: “Teresa es encantadora. Es como si fuera mi nieta y yo su abuela. O más. Tenemos una relación muy cercana”. Antes de conocer a Teresa no se movía de casa, tenía una vida mucho más monótona y solitaria.

Los mayores necesitan que los escuchen

Un abrazo y conversación. Es lo que más piden las personas que se sienten solas. Y con ese objetivo nació el Teléfono de la Esperanza. Trabajan todos los días del año, pero le ponen un especial cariño a estos días de fiesta.

Josefina Santos es vocal de comunicación en la junta directiva del Teléfono de la Esperanza: “en estas fechas, nos llaman y nos cuentan que son días especiales y de familia; y que se encuentran solas”.

En los días de Nochebuena, Navidad y Nochevieja varios voluntarios se quedan de guardia para recibir llamadas. Josefina nos ha dicho que: "se reciben muchas llamadas, son días en los que la gente siente aún más su soledad". Al otro lado del teléfono hay voluntarios que están de guardia para charlar y conversar durante un rato y hacer de esa noche algo menos dura.

Además, a lo largo de todas estas fechas los mayores que sufren esta soledad reciben de parte de estos voluntarios al teléfono, una llamada casi diariamente para hablar.

¿Cómo impacta la soledad en la salud?

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la soledad y el aislamiento social están vinculados a afecciones graves. Aumenta el riesgo de morir prematuramente, porque la soledad puede incrementar el tabaquismo, la obesidad o la inactividad física.

La soledad no deseada provoca también un mayor riesgo de demencia, enfermedades cardiovasculares o riesgo de accidente cerebrovascular.

Otra de las principales consecuencias de este tipo de soledad es la depresión, la ansiedad o las mayores ganas de suicidio.