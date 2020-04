"No hay garantías de que se pueda desarrollar una vacuna", según uno de los mayores expertos en coronavirus

El coronavirus ha llegado para quedarse y tendremos que convivir con él. Eso es lo que cree David Nabarro, profesor de salud global del Imperial College y uno de los mayores expertos en covid-19 de la Organización Mundial de la Salud.

"No confíen en que haya una vacuna que nos proteja contra el coronavirus", aseguraba Nabarro en una entrevista concedida a The Observer. Según el experto en salud, "la humanidad tendrá que convivir con la amenaza del coronavirus y adaptarse, porque no hay garantías de que vaya a existir una vacuna exitosa".

Como recuerda el propio Nabarro, "no siempre se encuentra una vacuna segura y efectiva contra todos los virus. Hay virus en los que es muy muy complicado encontrar una vacuna", y no podemos confiar en que esa vacuna se encuentre de manera inminente.

Nabarro recomendaba no dar por hecho que habrá una vacuna salvadora e invitaba a los gobiernos y a las sociedades humanas buscar maneras de seguir con nuestras vidas, sabiendo que este virus será "una amenaza constante".

Una normalidad que deberá basarse según el doctor en tres puntos fundamentales

Aislar a las personas con coronavirus y a todos sus contactos cercanos

Proteger especialmente a las personas mayores y a los más vulnerables

Aumentar la capacidad hospitalaria y sanitaria para adaptarla a la nueva realidad

No hay pruebas de que pasar el coronavirus produzca inmunidad

La advertencia de David Nabarro va en la línea de otras realizadas por la Organización Mundial de la Salud, entre ellas la de la epidemióloga Maria Van Kerkhove, que ha explicado que no hay ninguna prueba de que "superar el coronavirus te produzca ninguna inmunidad", ni que "tener anticuerpos de la enfermedad te impida contagiarte una segunda vez".

A pesar de que muchos países han comprado muchos test de anticuerpos con la esperanza de conocer cuántas personas han sufrido ya la enfermedad, y con ello saber si podría haber o no "inmunidad de grupo", la propia OMS recuerda que hasta el momento "no se puede saber si una persona que ya ha pasado la enfermedad no puede contagiarse de nuevo".

Para la OMS, estos test de anticuerpos son peligrosos, porque "pueden dar la sensación de que una persona está protegida y no puede volver a contraer la enfermedad, cuando no se sabe si es así".

Varias vacunas en desarrollo

A pesar de todo ello, son ya 70 modelos de vacunas los que están desarrollándose en el mundo, entre ellos, tres que ya se están ensayando en seres humanos, dos de ellas en Estados Unidos y una en China.

