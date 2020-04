Remdesivir, el fármaco contra el ébola que está dando buenos resultados en pacientes graves de coronavirus

GRAF1542. BENSLIMANE (MARRUECOS), 16/04/2020.- Hospital de campaña montado por las Fuerzas Armadas Reales (FAR) en las afueras de la localidad de Benslimane, a unos 50 kilómetros de Casablanca hacia el interior del país, que está ya completamente operativo aunque hasta el día de hoy no ha tenido que atender ningún caso. El Ejército marroquí está listo para prevenir cualquier desbordamiento del sistema sanitario o el incremento de la propagación del coronavirus, hasta ahora en fase estable, con la creación de una serie de estructuras sanitarias de campaña y la movilización de su personal médico. EFE/Fuerzas Armadas Reales de Marruecos SÓLO USO EDITORIAL, NO VENTAS