Hacer dieta en época de pandemia es casi imposible para los españoles

Alberto tiene 26 años y cada año bajar de peso es un propósito en su lista, pero dura poco. Más aún, explica Alberto, “cuando va tan ligado al estado de ánimo y te encuentras con cierres perimetrales o confinamientos, lo que menos te apetece es realizar la dieta”. Y es que solo una de cada cinco personas tiene ahora como propósito bajar de peso cuando hace un año eran uno de cada cuatro.

María vive en un pueblo de Extremadura que se encuentra prácticamente confinado y comer, dice, “es lo único que tiene un poco de aliciente", "Este año se me hace todavía mucho más difícil”, cuenta a COPE. Y son las mujeres las que hacen dieta en mayor medida que los hombres.

Podrían parecer excusas para no cumplir con la temida dieta, para quitarse los excesos acumulados durante las navidades y poner en marcha desde el primer mes del año la “operación bikini”, pero es importante tener en cuenta una serie de factores. Carlos Alzas, residente de endrocrinología y nutrición, también pasa consulta de atención a las personas obesas. El doctor considera que "más que la imagen corporal y la típica incertidumbre por las operaciones bikinis de cara al verano, es el estrés y la ansiedad que esta situación ha generado en la población general y obviamente en las personas con sobrepeso y obesidad, lo que no ayuda a hacer dieta". "Teniendo muchas transgresiones dietéticas, incumpliendo la dieta y ya sabemos que la comida suele ser el principal vía de escape para lidiar con estas emociones", dice. Además, añade, que “desde el inicio de la pandemia se ha visto una disminución en la adherencia, tanto al seguimiento en consulta como a los planes dietéticos que se ofrecen”.

El hecho de no saber cuanto se va a alargar en el tiempo esta situación ha hecho que la gente pierda la motivación por verse sana y en forma. También Javi Bermejo, graduado en ciencias de la actividad física y del deporte y entrenador personal, solía ver en su trabajo que después de las navidades existía un sentimiento de arrepentimiento y culpabilidad que hacen que las consultas y los gimnasios se llenen de gente dispuesta a llegar en forma al verano y empezar a comer sano. Pero este inusual año ha hecho que el número de gente motivada a cumplir su objetivo disminuya. Javi cree que “este tipo de personas se ha podido ver menos, porque debido al cierre de instalaciones deportivas, de gimnasios, ha hecho que este año no haya ese boom de querer cambiar de hábitos”.

Otra parte importante de la ecuación son profesionales como Belén Campillo. Ella es dietista y nutricionista colegiada y su clave para adelgazar está en la constancia y en adecuarse a cada persona "No existe una pastilla mágica, ni hay una dieta puntual que yo vaya a seguir y me permita perder peso”, asegura.

Belén también hace un llamamiento a la población: "Siempre por favor, poneos en manos de profesionales, en este ámbito de la nutrición es muy fácil que haya intrusismo y al final hacen locuras y ponen en juego tú salud”. Belén asegura a COPE que uno de los aspectos más importantes “son las ganas de cambiar". "Yo al final puedo ponerme en las manos del mejor nutricionista del mundo, pero lo que marca la diferencia es mi compromiso. Si no lo sigo, no obtengo resultados. No hay que seguir algo que sea cerrado, hay que aprender a comer, aprender nuevos hábitos. Esa para mi es la clave”, relata a COPE. A través de su cuenta de Instagram , vida_sanab, anima a la gente a través de recetas a comer saludable y apetecible.