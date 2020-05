¿Habrá playa y piscina este verano?

Ante todo Maicas quiere aclarar que serán las autoridades sanitarias quienes determinen si este verano podremos ir a la playa o a la piscina. Pero al margen de ello y ante las numerosas dudas que están surgiendo sobre si será seguro utilizarlas este experto las resuelve en COPE.

Lo primero en lo que hace hincapié es que hay pocos estudios sobre la transmisión de este virus en el agua. ‘Hay alguna cosa en marcha, pero difícilmente puede ser concluyente y tomar decisiones en función de los resultados que hay porque esto hace cuatro días que lo tenemos encima. Otros coronavirus parecidos que hemos sufrido en los últimos años han sido poco largos en el tiempo como el SARS o el MERS y en apenas un año han desaparecido de nuestras vidas por suerte. Pero me temo que el COVID no se va a ir tan rápido’.

Lo segundo a lo que se refiere es al calor y su influencia en el virus. ‘Hay muchos que son estacionales. Es decir, que cuando llegan las buenas temperaturas y aumenta el calor disminuyen y entre comillas se van de vacaciones. Se van al cono sur donde allí es invierno aunque allí están ahora en su otoño y los contagios continúan’.

¿ES SEGURO BAÑARSE O NO?

Ya metidos en harina Maicas dice lo siguiente sobre las piscinas.‘Parece ser que el cloro afecta a la estructura externa del virus y podía bajar la carga, la letalidad de ese virus. El que tenga una piscina en su casa, y sea propia y solamente se bañen los miembros de la familia pues no debería ser mayor problema el poderlo hacer’. Aunque también aclara que no es recomendable el pasarse con el cloro. ‘Si por ejemplo pones demasiado en una piscina comunitaria pues entonces lo que florecen son problemas oculares o dermatológicos’.

De la piscina a la playa. Aquí Maicas encuentra algunos problemas pero no tanto asociados al agua, como vehículo transmisor, como a la socialización que habitualmente se da en la arena. ‘Lo primero es que habría que hacer pruebas porque no se trata solo de poner el virus, agua y sal en un laboratorio y ver qué pasa. También tenemos radiaciones ultravioletas y los efectos de las mareas. Depende más de la cantidad de gente que se baña, del posible grado de infección que puedan tener y de la cantidad de virus que puedan expulsar. No debería ser un gran problema pero la verdad es que antes de entrar hay playa, hay toallas, contactos sociales, arena… y es posible que los contagios se den antes’.

¿La recomendación? Básicamente tirar de sentido común. ‘Tener una higiene personal adecuada y no irse a bañar a piscina o playa cuando alguien está infectado por algo, sea coronavirus u otra enfermedad’.