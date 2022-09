La Guardia Civil celebra el Día Mundial de la Paella de una forma particular y se hace viral: "Para unos..."

La paella es uno de los platos por excelencia en España. Y también fuera de nuestras fronteras. Así, se convierte en un orgullo para los españoles y una delicia para los turistas que visitan cada año nuestra tierra.

Por este motivo, no es difícil comprender que el plato se haya extendido con facilidad en todo el mundo. Es una auténtica delicia que ha llegado a lugares como Canadá. Además, ha alcanzado zonas muy distintas en todo el mundo tanto en cultura como en gastronomía. Así sucede con Egipto, que han intentado imitar la paella... aunque con un aspecto que poco se parece a nuestro plato internacional. Un ejemplo del cariño que se tiene a este plato es el tuit que ha publicado la Guardia Civil en el día de este manjar.





"¿Qué hoy es el Día Mundial de la Paella? Pues a celebrarlo con una... pero de las buenas, no esas cosas que venden por ahí... El 'sandwich de paella' para unos es herejía, para otros degüella el buen gusto y hasta podría atentar contra la salud. Atenderemos denuncias", escribía la cuenta oficial de la Guardia Civil.









A estas palabras, adjuntaban la foto del sandwich en cuestión que ha generado comentarios de todo tipo a través de redes sociales. Pero sobre todo, en contra.

"Herejía total", "Soy valenciano y me está pegando una embolia ahora mismo" o "para mí, con todos mis respetos es un horror" son algunos de los muchísimos comentarios que critican esa idea.

Hay muchísimas variedades. La más destacada es la paella de carne, la que se cocina en las comarcas de la Comunidad Valenciana, con diferentes ingredientes dependiendo de la zona. Por ejemplo, en Castellón, la paella lleva costilla y pimiento rojo, productos que no son habituales en otros puntos. Incluso también caracoles. También productos de temporada como puedan ser alcachofas, de Benicarló, Denominación de Origen Protegida o tirabeques. En definitiva, un plato....¡delicioso!

El error que cometes a la hora de cocinar una paella que indigna a los valencianos

El principal error que se comete a la hora de cocinar la paella es usar colorantes, que lo único que provocan son alteraciones en el sabor.

Lo único que consigue una paella con su amarillo característico es el azafrán, que aporta además un aroma peculiar.

En cuanto a la conveniencia del caldo, la respuesta es no. No aporta sabor. Se debe utilizar agua con el sofrito inicial para que quede bien. Y en cuanto a la cantidad, la medida aproximada sería una medida de arroz por tres de líquido.





La cebolla tampoco es un buen aliado del arroz. Y es que verduras como guisantes, pimientos o zanahorias no son lo más adecuado para hacer una buena paella. Además, el recipiente debe ser el adecuado, para evitar que el arroz quede muy apelotonado o por el contrario que quede demasiado separado. Normalmente, se suele emplear un gran recipiente que permita evaporar el caldo de manera eficiente. Las ollas o cazuelas no son el mejor utensilio para ello. Si no queda más remedio, emplea una sartén de tamaño considerable.