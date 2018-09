Giorgia: “Soy una gimnasta, aunque me hayan amputado una pierna”

Pero ella sigue practicando gimnasia con el mismo entusiasmo y pasión que antes e incluso se plantea dedicarse a la enseñanza de esta disciplina.

La historia de Giorgia aparece publicada en el Corriere della Sera. Detrás de ella se encuentra la fuerza y el empeño de sus padres Francesca y Stefano. En noviembre de 2013 comenzaron las molestias en una de sus piernas y meses después llegó el diagnóstico desgarrador e inesperado. Sus padres comenzaron a prepararla para lo que podría suceder, sesiones de quimio y radio, se le caería el pelo que ella tanto adoraba e incluso podría perder la pierna. Pero Giorgia le dijo a su madre que estaba preparada.

Lo primero que hizo tras recuperarse de la amputación fue ir al gimnasio para ver qué tipo de piruetas podía seguir practicando y se dirigió directamente a una pared para intentar hacer el pino. Su entusiasmo por el deporte ha contribuido a su recuperación física y mental. De eso está segura su madre

A los 5 años había comenzado a practicar la gimnasia rítmica y todos aseguran que realiza sus exhibiciones con una armonía y elegancia llamativa. Comenzó a entrenarse con atletas paraolímpicos. La ONG «Disabili No Limits», le proporcionó unas muletas especiales, que a pesar de todo no le permiten competir al no poder realizar alguna de las figuras obligatorias que aparecen en el reglamento.