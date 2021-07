El gesto mientras conduces por el que la DGT te puede 'dejar seco': hasta 200 euros

Tocar el claxon es una práctica bastante habitual en algunos conductores, que lo utilizan, por ejemplo, cuando se ponen ansiosos porque el conductor que tienen delante no reanuda la marcha cuando el semáforo se pone en verde o cuando detectan que otro vehículo les está 'molestando' mientras circulan. Sin embargo, es una práctica regulada por el código de circulación y sancionada por la DGT, que solo puede realizarse en algunos casos y que cuenta con una sanción económica si se realiza indebidamente.

Situaciones en las que está permitido utilizar el claxon

El uso del claxon está regulado en el artículo 110 del Reglamento General de Circulación sobre "advertencias acústicas", en el cual se prohíbe "emplear señales acústicas de sonido estridente" cuando su uso sea "inmotivado o exagerado". La principal función de las señales acústicas es prevenir accidentes, por ello se puede tocar el claxon en esta circunstancia "y, de modo especial, en vías estrechas, con muchas curvas", según se recoge en el RGC.

La segunda ocasión en la que está permitido es para avisar de un adelantamiento "fuera de poblado" y por último "para advertir de su presencia a los demás usuarios de la vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del presente Reglamento", el cual hace referencia al caso de que "un vehículo no prioritario tenga que realizar un servicio de emergencia". En dicha situación, el conductor deberá advertir al resto de los usuarios de la emergencia haciendo uso del "avisador acústico en forma intermitente y conectando la luz de emergencia, si se dispusiera de ella, o agitando un pañuelo o procedimiento similar".

Por el contrario, no está permitido hacer uso del claxon en una zona de tráfico denso si no se da una de las condiciones anteriores, ni si te encuentras con una señal R-319, que indica que estás en una zona cercana a un hospital o a una residencia de ancianos. Aunque puede parecer evidente, no puedes tocar el claxon para saludar a tus conocidos si te los encuentras en la vía pública, ni para indicar a otro conductor que ha cometido una infracción o que está obstaculizando la vía pública.

Usa el #claxon solo como advertencia o ante situación peligrosa como:

?? Para advertir de que vas a adelantar a un vehículo de 2 ruedas en un paso a nivel o cerca de éste.

?? Cuando trates de evitar un accidente.

?? En vías estrechas con muchas curvas.

?? ?? pic.twitter.com/UWlySxGIH0 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 24, 2019





Sanciones de la DGT relacionadas con el uso del claxon

El uso indebido del claxon está penalizado por la DGT con distintas sanciones económicas. Puedes recibir una multa de 80 euros en caso usar no respetar la prohibición del uso del claxon, así como si lo utilizas sin un motivo admitido en el reglamento. La multa asciende a los 200 euros en las siguientes situaciones: si emites señales acústicas especiales sin que tu coche sea de uso prioritario o en caso de tocar el claxon de forma intermitente como si estuvieras en una situación de emergencia si no lo estás. Por último, no llevar claxon en tu vehículo también está sancionado con 200 euros, ya que es obligatorio que tu coche disponga de uno.

Europa Press