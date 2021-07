La DGT alerta de una nueva estafa que podría destrozar tu verano: atento a tu correo electrónico

La Dirección General de Tráfico sigue utilizando sus redes sociales para advertir a los usuarios de las estafas que se han notificado en las últimas semanas. Ahora que muchos españoles deciden salir de casa y utilizar los coches con mayor asiduidad, la DGT ha lanzado todo su arsenal para 'cazar' a los infractores y sancionarlos por ello.

No obstante, son cada vez más personas las que están recibiendo multas de tráfico a través de su correo electrónico. Hace unos meses la DGT ya alertó de esta estafa. Sin embargo, y en pleno verano, se ha vuelto a poner en circulación.

El correo falso de la DGT que podría arruinar tu verano

Tal y como ha asegurado la DGT en sus redes sociales, se trata de una estafa en la que los ciberdelincuentes envían correos electrónicos falsos a los conductores con el único objetivo de sustraerles sus datos personales.

"Nueva oleada de emails de falsas multas de la DGT. No piques, no abras ningún enlace. Es 'phishing'. La DGT nunca comunica sanciones a través de email", han querido aclarar desde la Dirección General de Tráfico. "Se hace a través del correo postal o de la #DEV Dirección Electrónica Vial si te has dado de alta".

En la fotografía que ha adjuntado Tráfico en su mensaje, se aprecia cómo el correo electrónico incorpora también el logotipo del Ministerio del Interior, además de un número de referencia en el asunto del mensaje, que en conjunto podría llevar a la confusión de los usuarios. El único objetivo con todo esto es nada más y nada menos que sustraer los datos del usuario como información personal o los datos bancarios.

Tal y como ha asegurado la DGT se trata de una campaña de 'phishing', un tipo de ataque que busca hacerse con la mayor cantidad de información posible de las personas.

La multa de la DGT por algo que haces a menudo

Estamos en pleno verano, y como cada año, se abre una vez más el debate: ¿es motivo de multa conducir sin multa? ¿Podrían sancionarme por ir al volante sin la camiseta?

Si bien es cierto que es una pregunta que surge cada año, aún existe confusión entre los españoles, que todavía no sabrían decir con certeza si conducir de esta forma podría ser objeto de una sanción o si por el contrario no es más que un mito. La Guardia Civilha querido zanjar el debate: sí pueden imponerse multas contra todos aquellos conductores que decidan subirse al coche con chanclas o que no lleven camiseta podrán ser sancionados siempre y cuando el agente considere que podría ser motivo de multa.

"No está específicamente prohibido conducir con chanclas, pero puedes ser sancionado por no ser capaz de mantener la libertad de movimientos", ha escrito recientemente la Guardia Civil en su cuenta de Twitter.

