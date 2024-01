Geroa Bai valora la supresión del término 'disminuido' de la Constitución pero dice que la reforma "se queda coja"

Advierte de que "no hay reconocimiento a la discapacidad si no hay valentía en financiar las políticas públicas para atenderla"

La senadora autonómica por Navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), ha afirmado este jueves en el transcurso del Pleno de la Cámara Alta que la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' supone algo "debido" a las personas con discapacidad pero ha considerado que la reforma se "queda coja" si no se "resuelven los recortes en políticas sociales".

En una nota de prensa, Barkos ha señalado que las personas con discapacidad "se merecían esta reforma por dos cuestiones: primero porque es así, porque son personas con discapacidad; y en segundo lugar, y con la misma legitimidad, por la fuerza de su empeño, por la constancia con la que las entidades que las representan han mantenido la exigencia de esta reforma a pesar de la tozudez con la que las fuerzas mayoritarias de las cortes han mantenido su estrategia de inmovilidad".

Sin embargo, Barkos ha advertido que "no nos podemos quedar en la mera satisfacción de la modulación lingüística si realmente creemos en la reforma que hoy acometemos" puesto que, tal y como ha indicado, "tenemos que asumir el compromiso de equidad, y en definitiva el compromiso de las políticas públicas que desde esta Cámara diseñamos para con esa equidad reconocida en la reforma del artículo 49".

En este sentido, Barkos ha explicado que, "es obligado recordar la reforma inmediatamente anterior a la que hoy aprobamos, la reforma del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, que consagra la prevalencia de la estabilidad presupuestaria en las actuaciones de las Administraciones Públicas".

"No estoy hablando de hipotéticos, ha pasado más de una década y conocemos perfectamente lo que esta reforma ha supuesto en recortes a las políticas sociales, en recortes a las diferentes 'discapacidades' que pueblan nuestra sociedad", ha añadido.

Así, la senadora ha señalado que "hoy vamos a votar a favor de algo debido como es el reconocimiento en la Constitución de la realidad de las personas con discapacidad, pero será inútil en gran medida si no resolvemos aquella reforma de agosto de 2011".

"La reforma del artículo 49 queda coja si no reformamos el 135 porque no hay reconocimiento a la discapacidad si no hay valentía en financiar las políticas públicas para atenderla", ha concluido Barkos.