5 gafas de sol que marcaron historia en el cine, de Pretty Woman a Matrix

MADRID, 5 (CHANCE)

Son muchas las gafas de sol que han hecho historia a lo largo de los años y que, además, se convirtieron en el complemento inseparable de algunos personajes del cine, hasta el punto de convertirse en un elemento identificativo de las películas.

Con los años la moda y el estilo se reinventa, pero sin perder la esencia de esas gafas más emblemáticas que marcaron tendencia y que inspiraron a la moda del momento. En Huckster & Hucks ahora podrás encontrar muchas de ellas y sentirte un auténtico icono del cine.

AUDREY HEPBURN CREO UN ANTES Y DESPUÉS CON SUS GAFAS A LO DESAYUNO CON DIAMANTES

Quién no recuerda el estilo elegante y sofisticado de una Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes pasando totalmente desapercibida por las calles de Nueva York con un simple sombrero de ala ancha y su fiel par de gafas negras.

Probablemente, viendo Desayuno con Diamantes, Coco Chanel pensase que habría determinadas cosas que podían pasar de moda, pero unas gafas de sol elegantes no. En Huckster & Hucks el modelo París hace referencia a esas gafas grandes que transportan a ese mundo de glamour, exclusividad y elegancia. Un modelo que además podrás elegir entre sus tres tonalidades si quieres salir del tradicional color negro sin perder la esencia.

GAFAS MUY JULIA ROBERTS, MUY PRETTY WOMAN

Parece que Julia Roberts también tenía olfato para elegir personajes capaces de anticipar tendencias. Ya lo hizo en Pretty Woman con esas gafas ovaladas que Huckster & Hucks ahora trae de vuelta con su modelo Julia, o con esas alargadas gafas que lució en Notthing Hill, acompañadas de su característica boina negra, cuando paseaba por las calles coloridas del barrio londinense con ese aire tan sofisticado. Con el modelo Rock Star podrás lucir esas gafas alargadas, pero con un toque más cañero y rompedor, manteniendo tendencias, pero reinventándolas.

WILL SMITH Y TOMMY LEE JONES POPULARIZARON LAS GAFAS RECTANGULARES CON MEN IN BLACK

Veinte años después del estreno de Men in Black todos tenemos claro cuál es el look de los hombres de negro. Will Smith, acompañado por su inseparable compañero Tommy Lee Jones, popularizaron las gafas de sol rectangulares de color negro. Con el modelo Calderoni Black Black será muy fácil sentirse un agente especial, pero del siglo XXI.

MATRIX

Han pasado ya 20 años desde el estreno de Matrix y parece que dentro de nada vamos a ver la cuarta película de la saga donde Keanu Reeves cautivó a propios y extraños. Aunque ahora podría ser que busquen un Neo más joven lo cierto es que sus total black looks y sus gafas de sol son de lo más identificativas al recordarles. Pero si Neo y Trinity crearon tendencia, Morpheo casi más. Y es que Matrix ya anticipó las gafas circulares que ahora irrumpen con fuerza convirtiéndose en un icono de moda. El modelo Candy apuesta por esta forma con unas líneas suaves y colores cálidos, creando una combinación perfecta entre sofisticación e informalidad.

LA GAFAS DE AVIADOR Y RUSH

En este viaje cinéfilo la última película que ocupa la lista es Rush con esas gafas de estilo aviador caracterizadas por ese doble puente metálico que luce Daniel Brüh, quien da papel al carismático piloto Niki Lauda, como uno de los protagonistas de rivalidad mítica entre el piloto austriaco y el inglés James Hunt.

Un estilo de gafa muy vinculado al mundo de la aviación y la Fórmula 1 que en Huckters & Hucks (https://huckstersandhucks.com) ahora puedes disfrutar con el modelo Einstein como resultado de una equivalencia entre lo clásico y moderno.

En conclusión, los clásicos siempre vuelven, y es verdad, pero siempre tratando de adaptarse a los nuevos tiempos y tendencias con el fin de crear nuevos estilos y modas. Huckters & Hucks apuesta por ello y hace un guiño a la historia del cine y sus iconos de moda con su amplio y destacado catálogo de gafas de sol a un precio muy ajustado que no dejará indiferente a nadie.