Fumadores cada vez más jóvenes y una ley Antitabaco que se retrasa

Nuestras preocupaciones por la salud aumentaron durante la pandemia y gracias a ello se redujo considerablemente el hábito de fumar en España, (un 9%, según la Asociación Española contra el Cáncer). Sin embargo, la sensación generalizada de haber vuelto a la normalidad también afecta al número de fumadores, que ha vuelto a cifras habituales mientras desconocemos los detalles de la Ley Antitabaco que anunció el Ministerio de Sanidad hace 8 meses.

El Dr. Álvaro de Astorza Vergara, neumólogo del Hospital de Manacor, Mallorca, y portavoz de Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) reconoce en COPE que esas medidas “encaminadas a reducir el consumo del tabaco en España son punitivas para proteger a los no fumadores y hacer que la repercusión económica para el fumador sea mayor. Eso está bien porque luego es el Estado el que sufre las consecuencias sanitarias de las enfermedades que provoca el tabaquismo. Sin embargo, deberían ir acompañadas de medios reales para vigilar que se lleven a cabo y de mecanismos que permitan emprender acciones rápidas que hagan más ágil que se cumplan. A esto habría que añadir otras medidas encaminadas a la prevención para que los menores no acaben siendo fumadores. Porque la mejor manera de dejar de fumar es no fumar nunca.

UN PAÍS DE FUMADORES

España, con 8,8 millones de fumadores, es el noveno país de la Unión Europea con mayor tasa de consumidores diarios de cigarrillos (19,7% según datos de abril de 2.022 publicados por la Oficina Europea de Estadística).

Neumólogos, epidemiólogos y usuarios de playas, terrazas y estadios en España temen que el retraso de la ley antitabaco ponga el peligro la prohibición de fumar en estos lugares que anunció el Gobierno hace 8 meses.

En el Ministerio de Sanidad anunció a principios de año que prohibirían fumar en playas, terrazas y estaudios, pero ahora aseguran a COPE que el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo está en un “proceso de informe técnico” y las sociedades científicas lamentan que esté en punto muerto.

Desde el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo instan al Ministerio de Sanidad que aclare si su intención es aparcar la reforma legal y mantener la actual normativa.

La legislación sobre el consumo del tabaco en España data de 2010, cuando se prohibió fumar en todos los espacios públicos cerrados (incluidos bares y restaurantes), en los parques infantiles, centros docentes y sanitarios.

ADOLESCENTES Y VAPEADORES

Roberto comenzó a fumar a los 14 años, aunque recuerda que muchos de sus amigos lo hicieron un año antes. Recuerda como le "robaba" cigarros a su madre del bolso sin que nadie se diera cuenta y como empezó a comprar a través de un amigo con más edad al que mandaban al estanco.

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) alerta del momento crítico que suponen esa edad tan temprana para el inicio de consumo de tabaco en los jóvenes. De hecho, la edad media de inicio de consumo de tabaco en España es a los 13 años, un 18,4% de los adolescentes de 14 años reconoce que fuma y ese porcentaje crece hasta el 43,7% a los 18 años.

El Dr. Álvaro de Astorza Vergara, neumólogo del Hospital de Manacor, Mallorca, considera en COPE que “el único camino para prevenir este consumo temprano del tabaco es la formación de esos adolescentes incluso antes de que lo sean. Es decir, en edades tempranas, en Primaria deberían conocer lo que supone el tabaco y todos los productos derivados del tabaco como los vapedores, la cachimba u otros dispositivos.

Roberto tiene ya 30 años y reconoce en COPE que ha cambiado el pitillo por el cigarrillo electrónico porque cree que “es menos dañino para su salud”.

Sin embargo, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica insisten en COPE en que esos productos no dejan de ser “una falsa solución porque son adictivos debido a que contienen nicotina e impiden que los consumidores hagan intentos serios de abandono”.

FUMANDO ESPERO

La exposición al humo del tabaco se asocia a un mayor riesgo de sufrir cáncer de pulmón o enfermedades cardio-respiratorias.

Por este motivo, al tabaquismo se le atribuyen aproximadamente 54.000 muertes al año en España y 3 de cada 10 (27,5%) son de origen cardiovascular, como se demuestra en el reciente estudio publicado por La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC).

Un hábito mortal que han adquirido más mujeres que hombres. Como consecuencia de esto, las muertes por esta patología entre el sexo femenino crecen a ritmos del 4-5% anual y se prevé que el cáncer de pulmón será la primera causa de muerte por cáncer en mujeres españolas en 2025.