Por qué frenar el avance del coronavirus puede salvar muchas vidas

La pregunta está en la calle y las informaciones que oímos y leemos en los medios de comunicación pueden ser confusas. Por un lado se habla de una enfermedad leve, "una gripe", que "solo mata a ancianos" y "con patologías previas". Por otro lado, estamos viviendo medidas de contención de la epidemia jamás vistas en el era moderna, y que pueden ir a más en los próximos días y semanas.

Una aparente contradicción que está causando cierto estupor entre los ciudadanos, que viven entre el miedo a que se les esté ocultando la verdad de la situación y la sensación de que se están exagerando las medidas, de que no es para tanto.

Por mucho que lo hayan repetido algunas personas influyentes en los medios de comunicación, con algunas declaraciones que se han hecho virales y que fueron vistas (y aún son repetidas) por muchas personas, el coronavirus no es "una gripe". Según ha explicado del director general de la OMS, el coronavirus mata al menos cuatro veces más que el virus de la gripe. Y causa una enfermedad mucho más grave.

Pero la tasa de mortalidad no es en absoluto la principal preocupación del coronavirus. Efectivamente, las personas jóvenes, incluso las mayores, tienen poco riesgo de morir por el coronavirus. Las estadísticas de mortalidad por edades en China, que son las siguientes, así lo sugieren:

Sin embargo, el hecho de que probablemente no vayas a morir si coges el coronavirus no significa que no haya que preocuparse, ni tomar medidas muy serias. El riesgo del coronavirus es mucho mayor del riesgo de muerte. Es el riesgo de que colapse el sistema sanitario.

Aunque la tasa de mortalidad del coronavirus es relativamente baja (un 3,5% de muertos no se puede considerar bajo), la tasa de hospitalización del coronavirus es muy alta. El 18% de los casos de coronavirus son graves o críticos. En Italia, el 55% de los casos están ingresados en el hospital. El 11% en la UCI. Eso es lo que preocupa y mucho a los profesionales sanitarios de España y todo el mundo.

Esto es lo que se está tratando de explicar en los últimos días con el concepto inglés "flatten the curve", aplana la curva, que proviene de esta representación tan gráfica del problema.

If you only learn one thing about #COVID19 today make it this: everyone's job is to help FLATTEN THE CURVE. With thanks to @XTOTL & @TheSpinoffTV for the awesome GIF. Please share far & wide. pic.twitter.com/O7xlBGAiZY