El mensaje de Lorenzo Milá sobre el coronavirus que describe la "fotografía real" de lo que pasa

El periodista de TVE y corresponsal en Roma Lorenzo Milá ha intervenido este lunes en directo desde Milán para hablar de las últimas informaciones sobre el avance del coronavirus en el país. Milá, lejos de generar más incertidumbre ante la propagación del virus, ha querido hacer una 'fotografía real' de la propagación del Coronavirus. “Aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos vacuna. Pero es un tipo de gripe que como la gripe afecta sobre todo a personas con defensas bajas o en situaciones de salud precarias como las personas mayores”, ha empezado explicando Milá.

El periodista también ha recordado que su índice de mortalidad es más bajo que la gripe común, "en torno al 2%". "Por lo tanto, no podemos hablar de virus terroríficos como puede ser el ébola. Hablamos de un tipo de gripe del que se curan la gran parte de la mayoría de personas que se han infectado”, ha dicho.

Registrados dos nuevos casos de coronavirus en Florencia y Palermo. Lo cuenta @lorenzomila https://t.co/iixDfGhDP6 pic.twitter.com/xjWB7HRNtY — 24h (@24h_tve) February 25, 2020

El periodista recuerda “la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común". "Menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas están en la UCI”, ha dado como datos. Y para finalizar ha dejado claro que" ésta es la fotografía médica real que aquí los médicos no se cansan de repetir”. Su reflexión final es demoledora: "Pero, chico, se extiende más el alarmismo que los datos”.

Los usuarios de redes sociales han aplaudido las palabras de Lorenzo Milá al considerar que rebajaba el nivel de alerta y de histeria que se han desatado a raíz de la propagación del coronavirus, especialmente agudizada tras los primeros casos en Italia. Hasta primera hora de la tarde del martes, 283 personas habían resultado contagiadas por el virus. Siete de ellas han muerto. En total, se han confirmado ya más de 80.000 casos en todo el mundo. De ellos, 2.705 han muerto tras contraer el coronavirus.