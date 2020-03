Coronavirus: lo que podemos aprender de China según la OMS

El coronavirus sigue avanzando por el mundo, donde ya hay más de 93.000 casos confirmados y más de 3.000 muertes. En estos momentos, unas 40.000 personas en el mundo están infectadas por la enfermedad, según los datos oficiales. Los principales focos mundiales están en Corea del Sur, Italia e Irán, mientras que en China, el lugar donde se generó la enfermedad, cada vez hay menos contagios.

Por esta razón, desde la Organización Mundial de la Salud se está estudiando la estratagia de China para luchar contra el Covid-19, para que el resto de países puedan aprender de ella. El responsable de la misión de la OMS en China, Bruce Aylward, ha dado una entrevista en la que explica las claves para luchar contra el coronavirus.

Lo que podemos aprender de China en la lucha contra el coronavirus

De cara a la opinión pública internacional, lo que más ha trascendido de las medidas adoptadas por el Gobierno de China, son las enormes cuarentenas ocurridas en Hubei. En la provincia donde nació el virus millones de personas han quedado recluidas en sus casas para evitar la propagación de la enfermedad.

Pero para la OMS, no ha sido esa la medida más importante para luchar contra la enfermedad: "Creo que lo más importante que podemos aprender de China es la rapidez. Todo depende de la rapidez. Cuanto más rápido encuentres los casos, los aisles y encuentres a sus contactos cercanos, más exitoso vas a ser".

La falta de información sobre el coronavirus

Tal y como explica Aylward, el principal problema sigue siendo la poca información que la población tiene sobre el virus. "Los síntomas más frecuentes son la fiebre y la tos seca", asegura el epidemiólogo de la OMS.

Además, ha explicado que, según lo que se ha investigado en China, el coronavirus es menos contagioso que la gripe, algo que contrasta con lo que se había visto hasta ahora. "Miramos a la lista de casos y nos preguntamos ¿han sucedido los contagios en hospitales, residencias, teatros? Y nos dimos cuenta que sobre todo habían ocurrido en familias."

Además, el epidemiólogo de la OMS ha minimizado la importancia de hacer tests aleatorios a la población. Algo que no es necesario, a su juicio. "En el máximo de la epidemia hicimos 320.000 tests en Guangdong. Solo el 0,47% dieron positivo. La gente dice que eso es la punta del iceberg, pero no tenemos pruebas de eso. Tenemos muchos casos entre contactos cercanos, pero no hay mucha circulación asintomática del virus entre la población. Y esto es muy distinto de la gripe. Si haces test de sangre a la población, encontrarás el virus de la gripe en el 30% de las personas".

La mortalidad del coronavirus, más alta de lo que pensaba

Si la velocidad de contagios observada en China es inferior de la esperada, algo que tranquiliza a la OMS, la mortalidad del virus en Irán o Italia está demostrando ser superior a lo que se pensaba, lo cual preocupa a los investigadores.

"En todo el mundo, un 3,4% de los casos de #COVID19 han muerto. En comparación, la gripe generalmente mata a menos de un 1% de los infectados"@DrTedros de @WHO #coronavirus pic.twitter.com/9PmyxZvErS — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 3, 2020

Según explica Aylward, "la mortalidad en China fuera de Hubei es del 1%. Pero extrapolaría esos números al resto del mundo. En China encuentran los casos rápido, los aislan y los tratan rápido. Usan oxigenación de membranas extracorpórea cuando la ventilación no funciona. Estos son tratamientos muy sofisticados que no se ven fuera. En Italia e Irán está muriendo muchísima gente".

Una mortalidad que, como ha explicado, es muy superior en personas que fuman, o tienen enfermedades cardiovasculares y diabetes, además de entre los mayores de 70 años.

