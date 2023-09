La formación profesional a la cabeza del empleo

El 83 % de los titulados en formación profesional trabajan ya a los 3 o 4 años de haber terminado sus estudios, ese nivel no se alcanza en los universitarios hasta 5 años después.

El 37% de las ofertas de trabajo son para grados de Formación Profesional y según la Comisión europea, en 2030 se alcanzará el 65% porque cada vez se demandan más perfiles técnicos. Con una tasa de paro del 11,6% en España y miles de puestos de trabajo sin cubrir por falta de capacitación, la formación profesional se perfila como la cantera del empleo.

“Con las máquinas paradas por falta de personal cualificado”

7 de cada 10 pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para encontrar determinados trabajadores, según el informe “el reto de las vacantes en España” elaborado por CEPYME. Hay cifras históricas de puestos sin cubrir, si acudimos al INE vemos que hay una vacante por cada 100 trabajadores. No encuentran empleados con la capacidad adecuada. Mayte es una empresaria que lleva 9 meses buscando “personas cualificadas para manejar determinadas máquinas y no aparecen por ningún lado”. “No todo el mundo tiene que ser titulado, -dice Mayte- no todo el mundo tiene que ser graduado, se necesitan otras formaciones”. Esta falta de trabajadores provoca un freno en la actividad de las empresas, la consecuencia de la escasez de la mano de obra es una menor producción, caída de la facturación, estancamiento de la productividad y una menor competitividad. Mayte cuenta a COPE que “no podemos coger más trabajo, podríamos estar haciendo un 30 o 40% más de obras, pero no podemos ir a subasta porque no encontramos personal”. Hay además una mayor dificultad en el relevo generacional, “la empresa en vez de crecer decrece porque la gente que se jubila no tiene reposición”.

Más especializados y prácticos

Se ha superado con creces la barrera del millón de matriculados en FP con unas perspectivas para algunas ramas mucho mejores que las Universitarias. Está proveyendo de trabajadores como mínimo tanto como la Universidad. De hecho, las ofertas para estos estudios superaron a las de los licenciados, aunque en el 22 sufrió una ligera caida provocada, según los expertos, por las dificultades por las que pasan las empresas y que les obligan a limitar sus costes y contrataciones. Pero lo importante es la tasa de empleo y la Formación Profesional supera en casi 4 puntos a la Universidad, en datos del SEPE (Servicio Estatal de Empleo). La razón es su especialización, Elisa Chuliá directora de estudios sociales de FUNCAS explica que “cada vez hay mas demanda de estos estudiantes con unos conocimientos muy aplicados y muy específicos, es cierto que tienen una formación más estrecha pero más aplicada y es la que demanda el mercado de trabajo”.

“Nos los quitan de las manos”

Administración, mecánica, electricidad o informática son las titulaciones con mayores ofertas. “Al examinar los datos -comenta la profesora Chuliá- nos damos cuenta que en habilidades tecnológicas muy específicas como la programación, los estudiantes de FP tenían mejores porcentajes que los universitarios”, es más “en algunas ramas: informática, instalación y mantenimiento, o sanidad, algunos profesores y responsables nos cuentan que les están quitando los alumnos de las manos”. Cada vez más se demuestra su relevancia en el tejido empresarial de nuestro país, y muchos son los estudios que apuntan a que es necesario formar más profesionales en estas materias sobre todo las relacionadas con la industria. Todavía en España la tasa de matriculación es inferior a los países de la OCDE y de la Unión Europea.