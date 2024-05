Una teleoperadora le hace "una oferta que no puede rechazar" y su respuesta le hace colgar: "Es un atrevido"

Las llamadas indeseadas, el conocido como spam telefónico de empresas para venderte sus productos. En los últimos años, se ha legislado para reducir la libertad de que gozaban las empresas. Pero no es suficiente. Por eso los oyentes de Poniendo las Calles tienen sus propios métodos como explican en sus mensajes.

Estas llamadas spam siguen vigentes como método para acercarse a un posible cliente y, lejos de disminuir, se trata de una actividad en crecimiento. Este es un problema que se repite en todo el mundo, por ello los dos sistemas operativos más grandes Android (Google) e iOS (Apple) tienen herramientas para combatirlo.

El spam nos acecha por todas partes: en el correo electrónico, en los SMS y, por supuesto, también en la forma de llamadas de teléfono que nos intentan vender algo o directamente estafarnos. Lo cierto es que es raro que una llamada que te interese te entre con número oculto.

El problema es que si no te llama una empresa, te llama la otra, o incluso dentro de la misma compañía, puedes recibir llamadas de distintos números que corresponden a diferentes trabajadores. Aparte de la legislación sobre los horarios de llamadas, también existen otras medidas legales para dejar de recibir este tipo de llamadas.

Una teleoperadora

La Lista Robinson es un servicio gratuito para todos los ciudadanos que al registrarte excluye tu número de teléfono u otros servicios, como el email, de recibir spam. Para registrarte solo tienes que ir a su página web y rellenar un pequeño formulario con tu DNI, nombre y apellidos y correo electrónico.

Y si por el motivo que sea, ninguna de las anteriores opciones te convence, siempre puedes acudir a una app móvil para que cumpla con la función de bloquear llamadas de spam. Existen muchísimas plataformas, que más o menos tienen las mismas características. En el caso de que consigan saltárselo, fórmulas como las de este oyente de Poniendo las Calles son útiles.

"Es un atrevido"

Una de las cosas más detestadas por los usuarios es la de recibir una llamada telefónica en la que tratan de venderte un producto o servicio que no te interesa y que en muchas ocasiones te pilla en el momento más inoportuno. Y mientras no es culpa de la persona que te llama, existen métodos sencillos para combatirlas.

"A mí me llaman de todas partes de España, del extranjero...", comienza explicando Emilio, "hago dos cosas": "O no lo cojo o cuelgo, pero lo bloqueo". Todo esto sucede "a no ser que esté de buen humor": "Estos días que tienes tiempo y que coges la llamada". Eso no sucede todos los días, pero hay en algunos que tienes ganas.

Y un día de esos, "que podía entretenerme un minuto, me llamó una mujer y empezó con que me iba a hacer una propuesta que no podría rechazar y le dije": "No, no, perdona, voy a ser yo quien te proponga algo que no vas a poder rechazar". Lo que iba a decir el oyente de Poniendo las Calles cambió la llamada.

"¿Quieres que nos tomemos algo el sábado?", sentenció Emilio, dejando a la teleoperadora completamente cortada: "Lógicamente, se molestó conmigo y me dijo que era un atrevido". En ese momento, el oyente de Poniendo las Calles le contestó: "Tanto me molesta a mí su propuesta como a usted mi proposición". "Y colgué", confiesa.