La feroz crítica de Jaime Peñafiel a Miguel Bosé tras su último discurso negacionista: "Merecería..."

El artista español Miguel Bosé ha sido noticia en las últimas horas por sus nuevas declaraciones negacionistas, justo en un momento en el que los contagios se están disparando tras la aparición de la variante ómicron.

Desde el principio de la pandemia, Miguel Bosé mantiene el mismo discurso negacionista. Hacía meses que no se pronunciaba al respecto, pero, hace unos días, volvió a pronunciarse en contra del coronavirus y ha mantenido su rechazo a los fármacos, al igual que a la vacuna para frenar el virus.

Durante una entrevista para la televisión argentina, el cantante no dudó a la hora de dar su opinión sobre el avance de la pandemia como consecuencia de la variante ómicron. "Es tan grave, tan grave, tan grave que hoy por hoy en la mayoría de países del mundo hay mortalidad cero por ella", comenzaba diciendo el artista, visiblemente crítico con lo que está pasando y las reacciones ante el aumento de contagios.









Bosé denuncia que la sociedad está "manipulada" por los medios de comunicación. “Necesitamos apagar las televisiones de todo el mundo y dejar de escuchar mentiras y la manipulación con la que están sometiendo a la gente”, expresó el también actor ante la sorpresa de la presentadora del programa.

Además, el artista español cree que las vacunas no sirven para nada más que para controlar a la gente, y por ese motivo ha decidido levantar su voz sin miedo a las consecuencias. “Después de la primera se ponen la segunda, la tercera, la cuarta y después el brazalete que ya está en Israel”, agregó el polémico artista, y aseguró que todas las acciones que están llevando a cabo los gobiernos del mundo no son más que un acto de control en perjuicio de la población. “Los gobiernos no nos quieren ni nos protegen. Es todo una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre. Tenemos que hacer algo por recuperar esta situación. Vacunados y no vacunados, da igual. Mañana a todos nos van a meter en el mismo bote y sufriremos las mismas consecuencias”, agregó en la entrevista.

La reflexión de Jaime Peñafiel sobre Miguel Bosé

Estas declaraciones han provocado mucho revuelo y también reacciones por parte de rostros conocidos de nuestra sociedad y de los medios de comunicación, como fue el caso de Sonsoles Ónega, que tras escuchar las palabras de Bosé no entendía el motivo por el que seguían reproduciendo sus declaraciones en su propio programa de televisión. Pero, una de las reacciones o análisis que más han resonado en las últimas horas ha sido la del veterano periodista Jaime Peñafiel, que en uno de sus últimos artículos se ha mostrado muy crítico con el artista: "El muy irresponsable negacionista ha vuelto a pronunciarse en la televisión argentina contra las vacunas recomendando, el muy imbécil 'apagar las televisiones del mundo y dejar de escuchar mentiras y la manipulación con que se está sometiendo a la gente'. Merecería morirse de covid por el daño que está haciendo".