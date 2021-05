Una experta en protocolo sentencia a Ada Colau por lo que hace en este vídeo: "¿Por qué?"

Este lunes, Pere Aragonès ha tomado posesión en un acto en el que también ha recibido la medalla presidencial de manos de Torra. Una promesa de su cargo sin menciones ni a la Constitución ni al Rey.

La ceremonia se celebraba en el Pati de Tarongers, considerado uno de los espacios más emblemáticos del Palau de la Generalitat y acudía Ada Colau, Iceta y tres de los líderes independentistas que se encuentran en prisión: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que han obtenido permisos penitenciarios.

En esa toma de posesión, hay un instante protagonizado por la alcaldesa de Barcelona que no ha pasado desapercibido en redes. Según ha indicado la experta en protocolo Patrycia Centeno,Colau ha hecho un gesto con los hombros después de su afectuoso saludo con el presidente de la Generalitat.

Yo es que a la alcaldesa no la entiendo. Por qué se encoge de hombros (no sé/ me da igual) tras saludar al nuevo president de la Generalitat? #bodylanguagepic.twitter.com/V8RDa0it7N — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) May 24, 2021

"Yo es que a la alcaldesa no la entiendo. Por qué se encoge de hombros (no sé / me da igual) tras saludar al nuevo president de la Generalitat", escribía la experta. Además, añadía una etiqueta: "lenguaje corporal".

El mensaje se acerca a los 100 retweets y 420 'likes' y los tuiteros no han pasado por alto ese detalle. "Esta señora es difícil de entender", "Parece como que le haga gracia la cosa, ¿no?" o "La elegancia, el saber estar, si no se tiene de natural, se procura aprender. Hay quien no tiene remedio", son algunos de los tweets que han comentado la escena. La sorpresa ante ese gesto es la emoción que más se repite entre los usuarios que no acaban de entender el trasfondo en el gesto de Ada Colau.

Así ha empezado Pere Aragonès su mandato en Cataluña

Aragonès tomó posesión como 132 presidente de la Generalitat este lunes, y lo hizo "de acuerdo con la voluntad popular de la ciudadanía de Catalunya" y defendiendo la amnistía de los condenados por el 1-O.

También avanzó que quiere hablar pronto con el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, y que espera hablar con él precisamente sobre la amnistía, y también sobre autodeterminación y la gestión de los fondos europeos tras el covid-19.

Pere Argonès, ha visitado este martes en su primer día en la Presidencia las tres cárceles en las que dirigentes independentistas cumplen condena: Wad-Ras (Barcelona), Lledoners (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona).