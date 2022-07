¿Existe un mínimo de efectivo recomendable para tener ahorrado en casa? Esto dice el Banco de España

La mayor parte de las familias españolas se han visto afectadas por la crisis provocada por la pandemia. Esto sumado al estallido de la invasión rusa, al coste elevado de las energías y la inflación han hecho que la ciudadanía se haya comenzado a preguntar cuánto dinero deberíamos tener ahorrado en casa para poder hacer frente a los posibles imprevistos que nos puedan surgir.

Estos están constantemente en nuestro día a día, ya que pueden aparecen averías, enfermedades, trabajo. Sin embargo, ahorrar dinero depende de la forma de ser de cada persona, ya que hay personas que prefieren invertirlo en lugar de ahorrarlo.





En una casa, se debe tener en cuenta el sueldo que cobra cada persona, los gastos que se pueden llegar a tener y la edad, entre otros factores.





En cualquier caso, según el Banco de España, los ahorros en efectivo para hacer frente a los imprevistos deben corresponderse a lo ahorrado entre tres y seis meses de gastos. Por otro lado, esta institución asegura que no hace falta tener el dinero en efectivo en casa, sino que también se pueden mantener los ahorros en cuentas bancarias, pero siempre y cuando podamos acceder a ellos.

¿Cómo podemos ahorrar?

A la hora de comprar, tenemos que hacer previamente una lista de la compra en la que aparezcan los productos necesarios. Una vez que sabemos los artículos podemos buscar códigos promocionales y descuentos.

Romper con las marcas. En el caso de la alimentación hay productos no perecederos, los cuales no tienen por qué ser de marca. Lo mismo ocurre con las marcas de ropa.

Hay que evaluar los gastos de entretenimiento, puede ser que haya plataformas que nos permitan poder acceder en grupos o en familia, de tal forma que podamos reducir los costes. También se puede acceder a otras actividades en parques, museos o centros culturales.





El truco del céntimo. Para poner en práctica este método necesitarás una hucha en la que almacenar el dinero y empezar metiendo en esta el primer céntimo. Cada día se va sumando un céntimo a la cantidad a ahorrar: el segundo día dos, el tercero tres y así hasta que el 31 de diciembre si empiezas el 1 de enero tengas que guardar 3,65 euros.

Las cantidades son accesibles para la mayor parte de las familias. El primer mes verás que no has acumulado mucho dinero, tan solo 4,96 euros, pero con el paso de los días se va aumentando la cifra. En febrero ya habrá aumentado tu ahorro hasta 13 euros. Así irá creciendo el dinero que recolectes hasta que en el último mes ahorres un total de 109 euros. En este momento, la hucha en la que has almacenado todo el dinero tendrá un total de 667,95 euros si se ha cumplido con el reto todos los días y solo habrás guardado los céntimos que sobran de las compras y que muchas veces no sabes qué quieres hacer con ellos.

Este truco se puede hacer también a la inversa. Muchas personas preferirán afrontar la peor parte del truco en el primer mes, empezando por el día que más debes poner en la hucha e ir bajando para hacer más llevadero el final del reto y solo tener que poner un céntimo el 31 de diciembre.