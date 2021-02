Cómo ahorrar dinero: 7 sencillos consejos

La ola de incertidumbre económica derivada de la pandemia de COVID-19 ha obligado a muchas personas a pensar en una gran pregunta: ¿Cómo ahorro dinero? Ya sea que estés trabajando para crear tu fondo de ahorro de emergencia o tratando de guardar dinero para la jubilación, no tiene por qué sentirse como un rompecabezas abrumadoramente complicado.

En este post, encuentra estos 7 simples pasos que te ayudarán a ahorrar dinero y los mejores catálogos con las ofertas que salvarán tu economía.

1. Pon tu smartphone a trabajar

¿Qué tal si dijéramos que esa pantalla que miras durante varias horas cada día, puede ser la mejor herramienta a la hora de comenzar a ahorrar? Puedes conseguir los mejores precios con descuento en Lidl folleto, gracias a su catálogo encontrarás increíbles rebajas en artículos para el hogar, alimentos, ropa y todo lo que necesitas para hacer tus compras semanales. ¡Incluso puedes encontrar un catálogo de productos ecológicos!

Simplemente con dedicar unos minutos de tu día a ver de manera online los mejores precios puedes encontrar beneficios como rebajas del 50% en artículos de bazar, 29% de ahorro en jamón serrano reserva o esa tableta de chocolate que no tienes por qué dejar de comprarla si la consigues a un precio promocional del 35% de descuento.

2. Apaga aquellas notificaciones que quieren que gastes dinero

Si bien tu teléfono inteligente puede ser una herramienta poderosa para ayudarte a ahorrar, también puede ser una gran fuente de tentación para gastar. Piensa en todos esos correos electrónicos promocionales que recibes que invitándote a "ahorrar en grande", "comprar las últimas tendencias" y "la última oportunidad para esta gran oferta". Cada vez que abres uno, estás más cerca de gastar en un producto que de otra manera, no hubieras comprado. Considera cancelar la suscripción a esas listas y eliminar cualquier aplicación que desee que gastes en lugar de ahorrar.

En su lugar, cámbialas por sitios web que muestren los mejores precios y descuentos como folleto Carrefour con sus clásicos 2x1 y las promociones vigentes para cada mes.

3. Sé un comprador estratégico

No podrás dejar de comprar comida, pero puedes dejar de tirarla. Al hacer tu lista de las compras, piensa en lo que has depositado en el bote de basura por última vez y cómo evitar un destino similar. ¿Estás comprando demasiados productos frescos? ¿Olvidaste congelar la carne y tuviste que botarla? Aquellos que hacen una lista de compras antes de ir a la tienda generalmente tiran menos comida, así que tómate un tiempo adicional para planificar tus comidas y encuentra los productos a precio promocional en los catálogos Lidl.

4. Rompe con las marcas

Mientras haces la lista de las compras, piensa en algunos de los artículos comunes en tu despensa: fideos, especias y otros ingredientes no perecederos que siempre puedes tener. ¿Realmente necesitas la marca de primera calidad con esos alimentos? Compara los ingredientes y las etiquetas nutricionales. Si no hay una diferencia significativa entre ellos además del precio, simplemente estás pagando por el empaque, no por el producto real que nutrirá tu salud.

Gracias a los catálogos online puedes comparar fácilmente precios y marcas.

5. Evalúa todos tus gastos de entretenimiento.

¿Realmente necesitas los 400 canales en tu televisor? El paquete de cable promedio puede ser un poco elevado, pero hay muchas opciones más baratas, algunas tan bajas que te sorprendería lo económico que puede resultar mantenerte entretenido en casa. Si eres miembro de Amazon Prime, ya estás pagando por el acceso a una amplia biblioteca de TV y películas. Y si estás pagando por Spotify o Apple Music, ten en cuenta que Amazon Music, el servicio de música similar de la compañía de todo lo que puedas escuchar, también está incluido.

6. Aprovecha las opciones gratuitas de entretenimiento comunitario.

Ahorrar dinero no significa que tengas que quedarte en casa. Aprovecha al máximo cada oportunidad para explorar el sistema de parques cerca de tu hogar e investiga un poco para encontrar días libres para los residentes locales en museos y centros culturales.

7. Ponte a prueba a congelar tus gastos

Cuando las empresas quieren ahorrar dinero, suelen congelar las contrataciones. Cuando desees ahorrar dinero, puedes intentar congelar los gastos. Eso no significa que dejarás de gastar por completo, debes pagar todas tus facturas y comer a diario. Lo que significa es que reducirás todos tus gastos innecesarios durante un cierto período de tiempo. Piensa en ello como una dieta en la que podrías intentar dejar de comer dulces u otros alimentos. En una congelación de gastos, tendrás una buena idea de cuánto estás gastando y verás cómo se acumula todo ese dinero. Eso significa que no hay restaurantes, no hay viajes a la cafetería, no se alquilan películas adicionales; cualquier cosa que parezca adicional se considera innecesaria.

Comienza a implementar estos consejos y recuerda sumar a tu rutina diaria catálogos con beneficios como Lidl o folleto Carrefour.