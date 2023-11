Un estudio revela el mayor sacrificio de animales del Mediterráneo Occidental de la Primera Edad del Hierro

Un equipo multidisciplinar constituido por investigadores de instituciones españolas y extranjeras en el que participa el investigador Jaime Lira Garrido, del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos, ha revelado el mayor sacrificio de animales del Mediterráneo Occidental de la Primera Edad del Hierro.

La investigación se ha centrado en el yacimiento tartésico del Turuñuelo (Badajoz) y, en concreto, en el mayor sacrificio de animales descubierto en el Mediterráneo occidental, datado a finales del siglo V aC y depositados en el patio del edificio.

El trabajo, titulado 'Mass Animal Sacrifice at Casas del Turuñuelo (Guareña, Spain): a Unique Tartessian (Iron Age) Site in the Southwest of the Iberian Peninsula', ha sido publicada en la revista internacional PLOS ONE.

Los resultados del estudio arqueozoológico de los restos óseos de 52 animales y del análisis microestratigráfico manifiestan que este sacrificio masivo de animales formó parte de una serie de rituales realizados en los últimos años del edificio hasta su abandono, cuando fue sellado intencionalmente a finales del siglo V aC bajo un túmulo de 90 metros de diámetro y 6 metros de altura, según comentan Sebastián Celestino y Esther Rodríguez investigadores del IAM-CSIC y directores de las excavaciones del yacimiento.

Entre los animales sacrificados se han identificado seis bovinos, cuatro cerdos, un perro y 41 équidos. Fueron depositados en tres fases secuenciales en el patio del edificio, según indican los resultados obtenidos mediante evaluaciones tafonómicas, microestratigráficas y una serie de dataciones radiocarbónicas.

Además, se han documentado indicios de ofrendas de vegetales quemados y objetos asociados a actividades simbólicas, como las tabas de oveja. Por otro lado, la disposición de los cadáveres de animales sugiere una intención en la exposición y escenificación de los sacrificios.

En conjunto, las pruebas ponen de manifiesto que los animales murieron en el contexto de sacrificios rituales. Los animales de la fase más antigua muestran signos de haber estado parcialmente al descubierto un tiempo, ya que los carroñeros accedieron a los cadáveres y dejaron sus marcas en los huesos.

En la segunda y tercera fase, los esqueletos están completos y en conexión anatómica, lo que sugiere un entierro rápido. En la última fase, junto al sacrificio de dos équidos se depositaron los restos de un banquete que incluía el consumo de carne de bovinos y porcinos, según han explicado Mª Pilar Iborra y Silvia Albizuri, investigadoras del IVCR+i y de la IA-UB, que han liderado la investigación y que estuvieron vinculadas al IAM-CSIC mientras se desarrolló parte de la misma.

"Este estudio pone de relieve el papel de los sacrificios masivos de animales en las sociedades europeas de la Edad del Hierro, en concreto destaca las prácticas de sacrificio animal y el comportamiento ritual tartésico en el yacimiento de la Edad del Hierro de Casas del Turuñuelo (Badajoz, España)", concluye el estudio.

Además, los autoras resaltan el protagonismo de los équidos en estos sacrificios, hecho que evidencia la relevancia de estas especies (caballos/asnos y sus híbridos) en los sistemas económicos y en general en la cultura de las comunidades de la Edad del Hierro".

CASAS DEL TURUÑUELO

Casas del Turuñuelo es uno de los descubrimientos más impactantes de la arqueología peninsular de los últimos años. Sus excavaciones se desarrollan bajo un proyecto dirigido desde el IAM-CSIC y están siendo codirigidas por Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González, también investigadores del IAM-CSIC.

Como coautores de este nuevo estudio indican la importancia del trabajo multidisciplinar con especialistas de Humanidades y Biociencias que están generando un intercambio constante de información y de ideas, ofreciendo un enfoque transversal en el estudio de este yacimiento.

Este estudio ha sido financiado principalmente por la Fundación Palarq, por el proyecto Construyendo Tarteso 2.0 "Análisis constructivo, espacial y territorial de un modelo arquitectónico en el valle Medio del Guadiana. PID2019-108180GB-100 (2020-2023)" del Plan Nacional de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y por varios proyectos de la Junta de Extremadura.